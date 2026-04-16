OCU solicita estándar de seguridad química en auriculares y cascos de audio

Jueves, 16 Abril 2026 12:29

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado la comercialización en España de hasta 60 auriculares y cascos que incorporan sustancias químicas no deseadas según una reciente investigación realizada por la asociación de consumidores austriaca VKI. Un riesgo para la salud que debería eliminarse con el desarrollo de un estándar de seguridad química a nivel europeo.

La investigación advierte que la gran mayoría de los 81 modelos de auriculares y cascos seleccionados, de marcas tan conocidas como Beats, Bose, JBL, Logitech, Panasonic, Philips, Samsung, Sennheiser, Sony o Xiaomi incorporaban en mayor o menor medida alguna de las 84 sustancias químicas no deseadas que se buscaron.

En concreto, se detectó una presencia generalizada de bisfenoles (BPA y BPS) y ftalatos, sobre todo en los plásticos rígidos de los auriculares (diademas, carcasas). Estas sustancias están identificadas como disruptores endocrinos o tóxicas para la reproducción, una circunstancia preocupante desde el punto de vista de la salud pública.

Los resultados ponen de manifiesto las limitaciones de la legislación vigente (REACH y RoHS) frente a la rápida evolución de la industria electrónica.

De ahí que OCU ha advertido en un comunicado de la necesidad de actualizar y reforzar los requisitos de seguridad química en los productos de consumo, independientemente de los canales de venta: los productos analizados se adquirieron tanto en grandes webs de venta online, como Temu o Shein, como en los canales de distribución tradicionales.

Y es que la protección de la salud debe formar parte del diseño de los productos desde su origen

Aunque el prestigio o reconocimiento de una marca no garantiza la ausencia de sustancias preocupantes, los auriculares y cascos de audio diseñados para niños presentan menores niveles de contaminación química que los de adultos.

Aun así, solo un tercio de los modelos infantiles obtiene una evaluación claramente positiva.

No obstante, OCU ha aclarado que no hay motivos para la alarma inmediata.

Los riesgos identificados están asociados a una exposición crónica y a largo plazo, no a una toxicidad aguda.

El principal problema reside en el llamado “efecto cóctel”, derivado de la exposición diaria a múltiples disruptores endocrinos procedentes de distintas fuentes.

Pero en el caso de los auriculares y cascos, el riesgo de migración de estas sustancias a través de la piel puede verse incrementado por el contacto prolongado, el calor corporal y la sudoración, especialmente durante un uso intensivo.

Para reducir la exposición y proteger la salud, especialmente la de los menores, conviene limitar el contacto prolongado con los plásticos rígidos de estos y otros productos, evitando que estén en contacto directo y continuo con la piel. Y, sobre todo, evitar quedarse dormido con los auriculares puestos.