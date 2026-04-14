Creatividad, experimentación y los límites de la imagen en la 29ª edición de PHotoESPAÑA

Martes, 14 Abril 2026 14:34

PHotoESPAÑA 2026 se celebrará del 13 de mayo al 13 de septiembre en Maadrid y contará con cerca de 100 exposiciones, la participación de 270 fotógrafos y artistas visuales que protagonizan las exposiciones, a los que se suman otros 80 artistas que participarán en los programas profesionales.

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"Volver a imaginar" es el lema de esta 29ª edición de PHotoESPAÑA.

Tras casi tres décadas de trayectoria, el Festival regresa con una invitación a la creatividad sin límites y a la experimentación, consolidándose como un espacio donde los grandes maestros de la disciplina conversan con las miradas que están definiendo el futuro de la imagen.

Del 13 de mayo al 13 de septiembre, el mapa de PHotoESPAÑA se expande con una programación de la participación de 270 fotógrafos y artistas visuales, y 80 profesionales de la imagen, la presencia en nueve ciudades españolas y el salto internacional hasta Paraguay.



Este año, la programación pone el foco en las nuevas generaciones y reivindica el papel fundamental de las mujeres en la fotografía contemporánea, con un 65 por ciento de artistas mujeres en una de las ediciones más ambiciosas hasta la fecha.

Grandes nombres

Distintas miradas, generaciones, perspectivas y estilos componen una edición que incluye a maestros de la disciplina como Richard Avedon o Robert Frank —del cual podremos ver por primera vez en España, de manera íntegra, la emblemática serie fotográfica The Americans—; referentes del fotoperiodismo como Colita e Isabel Azkarate; figuras consagradas de nuestra escena como Isabel Muñoz y autores contemporáneos de referencia como Talia Chetrit, Laia Abril, Bego Antón, Greta Alfaro, Rafał Milach, José Quintanilla o Gorka Postigo.

Por segundo año consecutivo, contamos con la figura de País Invitado, consolidando una ventana privilegiada a la diversidad cultural del Reino de los Países Bajos.

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acogerá la gran retrospectiva de Viviane Sassen, LUX & UMBRA, una propuesta que funde lo documental y lo onírico para redescubrir tres décadas de su producción.

Por su parte, el Círculo de Bellas Artes presentará la muestra colectiva Volver a imaginar, un diálogo inédito entre trece creadores españoles y neerlandeses sobre la evolución y los límites del medio fotográfico.

El corazón de PHotoESPAÑA late en Madrid, donde mantenemos nuestra colaboración con grandes museos como la Galería de las Colecciones Reales, el Museo del Romanticismo, el Museo Nacional de Artes Decorativas o el Museo Arqueológico Nacional. Un recorrido que se completa en instituciones de referencia como el Círculo de Bellas Artes, la Fundación MAPFRE, el Teatro Fernán Gómez o la Fundación Telefónica.

Esta edición ampliamos nuestro mapa expandiéndonos a nueve ciudades españolas: Alcalá de Henares, Barcelona, Corao Castiellu (Asturias), Gijón, Málaga, Santander, Sevilla, València y Zaragoza, y cruzamos el Atlántico para llegar hasta Paraguay en colaboración con AECID.

Como cada año, la programación se enriquece con el Festival Off, donde más de 30 galerías madrileñas reivindican su papel como agentes clave del sector, y un nuevo Circuito Abierto que en septiembre nos permitirá descubrir espacios alternativos.

Además, el Espacio Fotolibros ubicado en Serrería Belga explorará la actualidad editorial y las sedes invitadas -como el Ateneo de Madrid, el Instituto Iberoamericano de Finlandia o la Real Sociedad Fotográfica- terminarán de dar forma a una edición que inunda cada rincón de cultura visual.

Más allá de las salas de exposición, PHotoESPAÑA se consolida como el punto de encuentro imprescindible para el sector.

Este año se refuerza el apoyo a la creación a través de PHotoESPAÑA PRO Talento a bordo, en colaboración con Iberia, y una nueva edición de Descubrimientos PHE de la mano de FUJIFILM.

El compromiso con el talento emergente y el comisariado se materializa en diversas convocatorias, como el II Premio Comisariado José Luis Soler, las convocatorias online con Chapka-viajes de aventura y One Shot Hotels, o la apuesta por la imagen digital en Cupra City Garage.

Como broche final a esta mirada transversal, celebramos la consolidación de ¿QUÉ MIRAS?, la serie documental coproducida por La Fábrica y CaixaForum+.

Mientras se prepara ya una tercera temporada, su segunda entrega continúa invitando a la reflexión y al aprendizaje sobre el lenguaje visual con protagonistas de la talla de Javier Vallhonrat, Lúa Ribeira, Isabel Azkarate, Lala Serrano y Ayana V. Jackson, contando además con la colaboración especial de la actriz Bárbara Lennie.