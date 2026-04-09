Noruega encabeza ranking exclusivo de los países más ricos del mundo

Jueves, 09 Abril 2026 14:43

Noruega es, por primera vez, el país más próspero del mundo, según el ranking elaborado por HelloSafe Prosperity Index 2026, que sitúa a España en el puesto vigésimo noveno.

El HelloSafe Prosperity Index 2026 revela una clara concentración de la prosperidad entre las economías avanzadas de Europa.

Noruega ocupa el primer puesto mundial por primera vez, con una puntuación de 77,65, gracias al RNB más elevado del panel combinado con indicadores sociales ejemplares.

Luxemburgo, durante mucho tiempo líder, cae al tercer lugar: su potencia económica sigue siendo extraordinaria, pero su perfil social queda por detrás de los campeones nórdicos.

Irlanda (2.ª, 75,06) y Suiza (4.ª, 72,46) completan un podio exclusivamente europeo.

Islandia (5.ª, 72,23) destaca por el mejor IDH del mundo y la tasa de pobreza relativa más baja del panel.

Singapur (6.º) es el único país no europeo en el top 7, pese a una distribución de ingresos muy desigual que le otorga cero puntos en ese indicador.

Estados Unidos ocupa el puesto 17 y Canadá el 18, lo que refleja una potencia económica real pero resultados más modestos en desigualdad e indicadores sociales.

España cierra el panel analizado en el puesto 29 con 22,30 puntos.

Este ranking confirma que ser el país más rico del mundo no depende solo de la renta o del PIB, sino de cómo esa riqueza se traduce en calidad de vida, cohesión social y desarrollo a largo plazo.

Los países nórdicos confirman su solidez.

Islandia (72,23) y Dinamarca (65,78) cuentan con economías ancladas en sistemas sociales avanzados y niveles de desarrollo humano entre los más altos del mundo.

Bélgica (54,83) sube varios puestos gracias a una distribución de ingresos entre las más igualitarias de Europa occidental, medida en 24,6 según Eurostat (datos del año de renta 2023).

Con una puntuación de prosperidad de 22,30, España ocupa el puesto 20 en Europa.

El país acusa un nivel de renta todavía rezagado respecto a la media europea y una tasa de pobreza relativa relativamente elevada, factores que limitan su posición pese a contar con infraestructuras y servicios públicos sólidos.

Italia (25,22) y Estonia (15,23) cierran el ranking analizado.

Estos resultados reflejan niveles de renta aún en retraso y, en el caso de Estonia, un perfil económico menos maduro dentro del panel europeo.

Según el HelloSafe Prosperity Index 2026, Seychelles ocupa el primer puesto en África con una puntuación de 98,09 dentro del panel regional, seguida de Mauricio (77,09) y Argelia (54,24).

En América Latina, el HelloSafe Prosperity Index 2026 sitúa a Uruguay en primer lugar por primera vez, con una puntuación de 85,87, seguido de Chile (85,10) y Panamá (77,19).

.Singapur lidera los países más ricos de Asia con una puntuación de 66,43. Sin embargo, su distribución de ingresos, la más desigual del panel mundial, le otorga cero puntos en ese indicador.

el HelloSafe Prosperity Index fue diseñado para medir la prosperidad real de las naciones. No lo que un país produce, sino lo que sus habitantes viven en el día a día. A diferencia de los rankings basados únicamente en el PIB, este índice integra la calidad de vida, la distribución de la renta y la capacidad de una economía para convertir su riqueza en mejoras concretas del nivel de vida de su población.

Cada indicador se pondera según su impacto en la prosperidad a largo plazo.

Puesto País Región Puntuación (0–100) 1 Noruega Europa 77,65 2 Irlanda Europa 75,06 3 Luxemburgo Europa 74,39 4 Suiza Europa 72,46 5 Islandia Europa 72,23 6 Singapur Asia 66,43 7 Dinamarca Europa 65,78 8 Países Bajos Europa 58,17 9 Bélgica Europa 54,83 10 Suecia Europa 54,62 11 Catar Oriente Medio 50,60 12 Alemania Europa 50,41 13 Emiratos Árabes Unidos Oriente Medio 50,22 14 Finlandia Europa 49,13 15 Australia Oceanía 46,24 16 Austria Europa 43,46 17 Estados Unidos Amér. del Norte 43,39 18 Canadá Amér. del Norte 39,44 19 Rep. Checa Europa 38,49 20 Francia Europa 38,12