La inversión extranjera en España consolida más de una década de crecimiento

Martes, 31 Marzo 2026 09:25

El stock de inversión extranjera directa (IED) productiva en España alcanzó los 627.795 millones de euros en 2024, consolidando una década de crecimiento ininterrumpido.

El Registro de Inversiones Extranjeras ha actualizado esta semana las cifras posición de inversión exterior – extranjera en España y española en el exterior – correspondientes al ejercicio 2024.

Esta evolución confirma, según ha resaltado el Gobierno de España, la confianza sostenida de los inversores internacionales en la economía española, así como en la calidad de su entorno empresarial.

Las empresas con participación extranjera continúan desempeñando un papel esencial en el tejido productivo, con más de 2 millones de empleos, lo que equivale a cerca del 10 por ciento del empleo total.

Este dato pone de relieve la contribución de la inversión internacional al crecimiento económico y a la creación de oportunidades en España.

Por origen, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido se mantienen como los principales países inversores en España.

Por sectores, destacan la industria manufacturera, el sector energético, el comercio y los servicios financieros, ámbitos clave para la transformación y competitividad de la economía.

Inversión española en el exterior

En paralelo, España continúa reforzando su papel como inversor global.

La inversión española en el exterior alcanzó en 2024 un volumen cercano a los 650.000 millones de euros, reflejo del dinamismo y la creciente internacionalización de las empresas españolas.

Los principales destinos de la inversión española siguen siendo Estados Unidos y Reino Unido, junto con mercados estratégicos como México y Brasil, lo que pone de manifiesto la diversificación geográfica y la vocación global de nuestras empresas.

Asia y Oceanía concentran el 2,8% de la inversión española en el exterior, alcanzando cerca de 18.000 millones de euros. Por su parte, África concentra el 1,2% del total, con más de 7.700 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 15% respecto al stock de 2023.

Desde el punto de vista sectorial, las inversiones se concentran en las actividades financieras y de seguros, la industria manufacturera y el sector energético, ámbitos en los que España cuenta con empresas altamente competitivas a nivel internacional.

En conjunto, estos resultados confirman el atractivo de España como destino inversor de referencia y la capacidad de sus empresas para competir y crecer en los mercados internacionales, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo económico y al empleo.

El Registro de Inversiones Extranjeras proporciona información oficial sobre los flujos y posiciones de inversión internacional de España, constituyendo una herramienta clave para el análisis económico y la toma de decisiones en materia de política económica e internacionalización.