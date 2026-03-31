El MAPA convoca ayudas para programas plurirregionales de formación

Martes, 31 Marzo 2026 09:38

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el extracto de la resolución de la convocatoria de ayudas para programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural para el ejercicio 2026, con un presupuesto total de 1, 9 millones de euros.

El plazo para la presentación de solicitudes se ha abierto hoy, día 30 de marzo, y se prolongará durante 15 días hábiles, hasta el 21 de abril.

Estas ayudas, enmarcadas en la Estrategia Siembra, Crece y Cultiva tu Futuro, tienen como objetivo actualizar y fortalecer las competencias profesionales en el ámbito rural, así como garantizar que los profesionales se adapten de manera constante a las exigencias del desarrollo sostenible, con el fin de mejorar su competitividad y ampliar las oportunidades de empleo.

Para ello, es necesario establecer una oferta formativa en la que se incluye desde la digitalización e innovación hasta información y divulgación de planes y normativas para integrar en el mundo rural

Podrán beneficiarse de estas ayudas las organizaciones profesionales agrarias, de carácter general y de ámbito estatal; las de mujeres rurales de ámbito estatal, y entidades, organizaciones o personas jurídicas directamente relacionadas con los sectores agrícolas, ganadero, agroalimentario o forestal sin ánimo de lucro.

Estas actividades formativas van dirigidas a personas ocupadas y no ocupadas que desarrollan su actividad en los sectores agrario, ganadero, agroalimentario o forestal, o estén interesadas en incorporarse a ellos, con una edad mínima de 16 años