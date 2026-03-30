España, el único país de Europa que castiga el emprendimiento juvenil

Lunes, 30 Marzo 2026 07:11

En un contexto en el que el emprendimiento debería actuar como motor de recuperación económica, España se ha consolidado como uno de los entornos más exigentes de Europa occidental para quienes inician una actividad por cuenta propia.

En febrero, el Congreso de los Diputados vivió un momento de consenso histórico —roto únicamente por el PSOE— al aprobar una moción para exigir la cuota cero para autónomos con enfermedades graves. El argumento del Gobierno para oponerse fue la "sostenibilidad del sistema".

Sin embargo, los datos oficiales revelan una realidad distinta: la Seguridad Social acumula un fondo de 1.446 millones de euros procedentes de las cuotas por cese de actividad, de los cuales deniega sistemáticamente cerca del 60% de las solicitudes de ayuda.

Más allá del debate político, los datos reflejan un problema estructural.

La Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) lleva tiempo documentando este problema.

Su informe “Las trabas al emprendimiento juvenil en España”, desarrollado en 2022, analizó cómo el sistema de cotización actúa como barrera de entrada al trabajo por cuenta propia.

Cuatro años después, los datos siguen siendo los mismos: España mantiene una de las tasas de paro juvenil más elevadas de la Unión Europea y uno de los peores ecosistemas emprendedores del mundo desarrollado.

En la práctica, el sistema actual lanza un mensaje claro: en España, para emprender, primero hay que tener recursos.

Quienes parten de cero no sólo no reciben apoyo, sino que se enfrentan a costes fijos desde el primer momento.

Lejos de democratizar el emprendimiento, el modelo vigente filtra por renta y expulsa precisamente a quienes menos tienen, convirtiendo la iniciativa empresarial en un privilegio en lugar de una oportunidad abierta.

Un joven que emprende y no supera los 670 euros de ingresos mensuales paga hoy 200 euros al mes a la Seguridad Social –el 30 % de su renta– antes de pagar alquiler, suministros o gestoría.

Si ese mes factura 500 euros, la cuota se lleva el 40 % de todo lo que ha ingresado.

La comparativa internacional muestra diferencias significativas.

En países como el Reino Unido o Irlanda, los sistemas permiten cotizaciones muy reducidas o inexistentes cuando los ingresos son bajos, mientras que en Francia el régimen de micro-entrepreneur ajusta automáticamente las cotizaciones a la facturación efectiva.

España mantiene uno de los sistemas más exigentes de Europa occidental, al imponer una cuota mínima que, en la práctica, no siempre se ajusta de forma proporcional a los ingresos reales del autónomo.

Es también el único Estado miembro que se ha negado a transponer la Directiva europea de IVA franquiciado, que liberaría de esta carga administrativa a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales. El sistema actual no es una red de seguridad, sino una "trampa de pobreza" que obliga a los jóvenes a elegir entre la precariedad, la emigración o el pago de peajes estatales antes de haber generado su primer euro de beneficio.

España cuenta hoy con más de 3 millones de autónomos, niveles cercanos a máximos históricos.

Pero ese dato convive con una realidad incómoda: el 30 % cerró 2025 con pérdidas, el abandono en los primeros dos años sigue siendo muy elevado, y la edad media del colectivo no deja de crecer porque los jóvenes no entran. El potencial emprendedor español no se ha agotado. Se ha desanimado, sistemáticamente, por un entorno regulatorio que castiga el inicio antes de dar tiempo al éxito.

Cada joven que emigra o que permanece en paro antes que enfrentarse a 200 euros de cuota el primer mes sin haber facturado nada es un coste que el sistema se niega a contabilizar, pero que la sociedad española paga en su conjunto.

Fundalib ha señalado que no piden privilegios, sino que no se castigue el riesgo.

España no tiene un problema de falta de talento, tiene un exceso de Estado mal diseñado que está expulsando a su generación más preparada.

Cada proyecto que no llega a consolidarse, cada joven que opta por no emprender o por hacerlo fuera de España, representa un coste económico y social difícil de cuantificar, pero determinante para el futuro del país. La cuestión no es si se debe apoyar al autónomo, sino cómo evitar que el sistema desincentive precisamente aquello que pretende proteger.