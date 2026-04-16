El número de interesados que compiten por cada vivienda en alquiler crece en primer trimestre de 2026

Jueves, 16 Abril 2026 07:17

En el primer trimestre de 2026 los anuncios de viviendas en alquiler publicados en idealista han recibido una media de 41 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 17 por ciento más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2025, según un estudio publicado por idealista.

En Soria provincia, fueron 32 los anuncios de viviendas en alquiler publicados en Idealista en este mismo periodo, un 44 por ciento más que la registrada en el mismo periodo en 2025 mientras que en Soria capital fueron 38 anuncios, un 43 por ciento más.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “lo que los datos ponen de manifiesto es que en los mercados en los que se han aplicado los topes de precios la dificultad de las familias para acceder al alquiler se sigue incrementando. Se ha conseguido frenar la subida de los precios a costa de reducir la oferta, lo que aumenta la competencia por hacerse con una vivienda y fomenta procesos de elitización del alquiler. Solo los perfiles mejor posicionados económicamente se benefician de estas medidas mientras que cada vez son más las familias a quienes se les niega el acceso a una vivienda”.

El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas.

Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Barcelona (58%), seguido de San Sebastián (27%), Málaga (24%), Alicante (21%), Palma (21%) y Valencia (14%).

En Bilbao la competencia ha crecido un 9%, mientras que en Madrid lo ha hecho un 6%. En Sevilla, en cambio, la competencia se ha reducido en un 3%.

En nueve capitales de provincia el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50 por ciento.

Se trata de las ciudades de Palencia (76%), Lleida (69%), Pamplona (62%), Ciudad Real (59%), Barcelona (58%), Huelva, Tarragona y Girona (las 3 con un 57%) y por último Zaragoza (55%).

Por el contrario, en tres capitales la competencia se ha reducido: Ávila (-6%), Cáceres (-5%) y Sevilla (-3%).

El fenómeno de la altísima demanda y de la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales.

Barcelona es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 99 familias por cada anuncio.

Le siguen Palma (69), Madrid (47), San Sebastián (45), Bilbao (42) y Valencia (35). Por debajo de estas cifras se sitúan Málaga (34), Sevilla (34) y Alicante (30).

Guadalajara tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 127 contactos.

Le siguen Vitoria (125 familias), Pamplona (110), Lleida (93) y Zaragoza (86).

En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con 9 contactos por anuncio, seguida por Ceuta (12), Salamanca (13), Badajoz (14), Segovia y Jaén (16 en ambos casos).

Competencia en provincias

Álava lidera el ranking por provincias de competencia por el alquiler, con 118 familias.

Le siguen Navarra (109), Barcelona (98), Guadalajara (98), Zaragoza (78) y Tarragona (66).

En el lado opuesto se sitúan Cáceres (10), Salamanca (13) y Badajoz (14).