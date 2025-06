Machismo alucinante

Juana Largo denuncia en esta artículo de opinión la sociedad machista que sigue imperando, en todos los órdenes, en Soria.

La verdad es que no hay por qué meterse (aunque nos aclararía mejor el tema) en estadísticas sobre si en Soria se da la paridad de mujeres, y suponemos que mucho más en defensa y relación con las mujeres, que en otras partes. Cuando la paridad es una asignatura pendiente en el mundo en general, como en España, como en Soria, el tema da que pensar en que no hay no solo paridad sino ni siquiera la voluntad de encauzar los modelos de conducta y pensamiento hacia la paridad.

Los que piensan así y hablan así, lo que sucede con ellos es que nos dirían que el tema de la paridad en Soria no es un tema, pues tenemos a las mujeres por las alturas, mandan las mujeres y eso lo respetamos los hombres, eso lo dirían, que las mujeres no tienen ningún problema en Soria con los hombres.

Pero la realidad es tozuda, y nos habla de una no superficial sino profundísima disparidad, tanta como deja el sistema de la Junta de Valladolid y los prebostes de Soria.

Que atentan diariamente contra la concepción de las mujeres como seres libres y que no quieren tocar el tema de la supremacía masculina, como que todo estuviera bien ya.

Es decir, como si nos dijeran que, en Soria el problema de la paridad está solucionado y aquí hay libertad, y estoy segura de que esto hasta lo dicen mujeres esclavizadas por un sistema esclavista que llega tanto a invertir el papel de las propias mujeres en su defensa y autonomía moral como a no dejarlas salir del tiesto.

Los hombres en Soria dominan el panorama y tienen a las mujeres sujetas al orden masculino como si ello debiera ser durante toda la eternidad, por tanto, dirían, no hay motivo de denuncia aquí ni por parte de las mujeres ni por parte de ninguna Juana Largo. El simple hecho de la vida diaria de las personas, aquí, revela un conflicto callado que estalla de vez en cuando y acusa luego signos de racismo o de marginación social… Soria está hecha para el machismo y es uno de los sitios más idóneos para ello, al ser una provincia pequeña pero muy callada y muy profunda, la Soria Profunda existe y solo nos damos cuenta de que tenemos un problema cuando sucede algo irreparable, pero aquí no solo el “status quo” de la provincia y de la ciudad está hecho para los hombres sino que además los hombres atacan cualquier manifestación de protesta de la mujeres porque “aquí no hay denigración de las mujeres” sino algo más que la igualdad.

Y nuestras fiestas populares, los puestos de la Admón. en Soria, los hogares, la vida cotidiana, los medios de comunicación, los centros educativos y etc., nos dicen, claman que aquí hay una gran y grave falla o separación entre hombres y mujeres, de tal modo que, por ejemplo, no se admite la homosexualidad ni las supuestas “desviaciones” de este tipo, no hay cojones a permitir la homosexualidad ni la transexualidad (con lo cual estamos educando en el trauma a nuestros hijos), como buenos burgueses. Pues eso es lo que hay: hemos pasado de ser la servidumbre de la gleba (y en si falta aquí un Lenin no entramos ahora, ya vemos cómo les va a los de Podemos) a la pijería españolista burguesa, y por eso, incluso las tradiciones de Soria y las fiestas, que eran de libertad, se están haciendo cada vez más conservadoras y mientras las gentes obedecen a la ley moral de la mafia en Soria.

Porque hay miedo a la libertad en Soria y nos obligan a defender una españolidad restringente y nociva para con nuestra identidad, la gran burguesía y la nobleza, así como la burguesía y pequeño-burguesía nos hacen doblar el espinazo para besar y honrar la bandera de España. Con lo cual se quiere decir que en Soria hay una represión de pánico y un miedo de la secular gente de Soria, pero no solo ella, a hablar de la libertad y sí a convenir con la legalidad de un Estado machista como es este. Se finge libertad, pero eso no es libertad. Se finge progreso, como si nos lo diera la Junta, pero eso no es progreso, eso es obediencia o “Famille, Patrí et Travail” como decía el lema de los nazis franceses del Régimen de Vichy en Francia. Algo en orden que luego es represión tanto a la naturaleza de las personas como a la naturaleza como Medio (ay, esas macrogranjas, ay esa caza del lobo… ), con lo cual queríamos llegar a lo siguiente: que en Soria la libertad es cara de ver, que nuestras fiestas están colonizadas y que las mujeres están para chupar las botas del macho.

