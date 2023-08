Dani Martín, nuevo fichaje para Sporting

Lunes, 21 Agosto 2023 12:18

El soriano Dani Martín se ha incorpordo a la plantilla del Moreno Sáez Sporting como nuevo fichaje para la temporada 2023/2024.

Tras varios años de trayectoria en diferentes equipos y categorías, Martín ha decidido apostar este año por incorporarse al proyecto de Superliga 2 del Sporting Santo Domingo.

Martín comenzó su andadura en el voleibol en las categorías inferiores del Río Duero, club con el que debutó en Superliga 1 en 2020, con tan solo 16 años.

El receptor ha jugado también en Primera División Masculina con el CVZ y ha formado parte de la Selección de Castilla y León en varias ocasiones, tanto en pista como en playa. Así, este año se incorpora al equipo en un momento histórico para el club tras el ascenso conseguido la pasada temporada a Superliga 2.

“Yo creo que es una gran oportunidad para seguir creciendo como jugador ya que en el Sporting hay un gran grupo de gente que se lleva muy bien, le gusta mucho entrenar y tiene muy buen nivel; además una liga como Superliga 2, que es una liga que ya son palabras mayores, te ofrece un reto divertido”, ha afirmado Martín.

El jugador, que actualmente está estudiando en Zaragoza, ha explicado en un comunicado que lleva varios años planteándose formar parte del proyecto del Sporting, hasta que finalmente ha decido dar el paso.

“Este año me he visto con ganas, nos hemos atrevido y me han puesto las cosas muy fáciles”, ha resaltado el receptor.

En cuanto a su aportación al equipo, Martín ha estimado tener la suficiente trayectoria a pesar de su corta edad.

“He jugado en varias categorías, creo que algo de tablas tengo, y sobre todo y lo que más ganas: ganas de entrenar, ganas de jugar, ganas de ganar…ganas de todo con mucho esfuerzo”, ha afirmado el jugador.