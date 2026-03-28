Iván Marco, ganador de vigésimo segunda edición de Campano Soriano

Sábado, 28 Marzo 2026 17:45

Iván Marco, de Ólvega, ha ganado la vigésimo segunda edición del Campano Soriano, una edición que ha coincidido con el vigésimo quinto aniversario de este club deportivo de pesca.

Marco se ha confesado aficionado a la pesca de toda la vida, porque “nací con una caña en una mano y con una cesta de setas en la otra”, tras recibir su premio de manos del diputado de Deportes, Sergio Frías, en una entrega a la que también ha asistido el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta, José Antonio Lucas.

Aguas abajo del embalse de Los Rábanos, en un tramo del río Duero a su paso por Tardajos de Duero, el ganador no ha tenido que esperar mucho para capturar la pieza más grande de esta vigésimo segunda edición del Campano Soriano, que ha medido 63 centímetros, antes de devolverlo a las aguas del río. Ha sido poco antes de las nueve de la mañana, cuando apenas llevaba una hora de concurso.

“Para mi es un orgullo haber participado. Llevó cuatro años participando y es un sueño hecho realidad; se lo dedicó a quien más quiero en esta vida, que es mi hijo, y a mi gran amigo Lucio, y a todos estos pescadores que son fabulosos”, ha recalcado.

Marco ha señalado que la pesca al final es paciencia, “insistir e insistir y al final quien la sigue la consigue”.

El socio del club soriano que ha conseguido una mejor captura ha sido el uruguayo Guillermo, con un ejemplar que ha medido 57 centímetros y que ha pescado en el tramo del río Duero que cruza Almarail.

En el palmarés de este concurso, ninguno de los veintidós ganadores ha repetido victoria, según ha resaltado del presidente del club, Ismael Marina, que ha recordado que el récord de captura está en poder de Rodrigo Esteban, con un ejemplar de 64 centímetros en 2022.

En esta última edición han participado 47 pescadores, que han echado su caña entre Tardajos de Duero y Almarail, en una jornada de “captura y suelta”.