Seguir en la pelea y seguir creciendo: doble cita en Tudela para Ingenieros de Soria

Viernes, 27 Marzo 2026 11:49

El Ingenieros de Soria Club de Rugby afronta este fin de semana una nueva jornada con protagonismo para sus equipos sénior masculino y femenino, que se desplazarán hasta el Estadio Nelson Mandela de Tudela, una instalación que en los últimos años no ha contado con actividad rugbística y que esta temporada ha vuelto a acoger este deporte, esta vez la visita del conjunto soriano.

El primero en saltar al campo será el equipo sénior masculino, que a partir de las 16:30 horas se medirá a Gigantes de Navarra/Funes en un encuentro clave para sus aspiraciones en la recta final de la temporada.

El conjunto dirigido por Megara Alfonso llega tras una importante victoria en Ejea, pero es consciente de que no puede permitirse ningún margen de error si quiere mantener vivas sus opciones de alcanzar los puestos de playoff.

Enfrente estará un rival que, pese a ocupar la zona baja de la clasificación, ha demostrado competitividad y que afronta el encuentro con un aliciente especial. Gigantes de Navarra/Funes, que ha regresado esta temporada a la competición tras un periodo sin actividad por falta de fichas, buscará cerrar el curso ofreciendo una buena imagen ante su afición, lo que anticipa un partido exigente para los sorianos.

A continuación, a las 18:30 horas, será el turno del equipo sénior femenino, que disputará un partido amistoso frente al Rugby Club Rioja.

Las jugadoras dirigidas por Mario Alonso afrontan este encuentro con el objetivo de recuperar sensaciones competitivas tras cerca de dos meses sin disputar partidos oficiales.

Más allá del resultado, el choque servirá como una oportunidad para volver a coger ritmo y preparar de la mejor manera posible el último compromiso de la temporada ante Íbero Rugby.

El equipo continúa en pleno proceso de construcción, condicionado en los últimos años por la variabilidad en el número de fichas, pero manteniendo una línea de trabajo constante y un compromiso que permite seguir dando pasos adelante pese a las dificultades.

El fin de semana se presenta así como una doble oportunidad para el Ingenieros: por un lado, seguir peleando por un objetivo ambicioso en categoría masculina; y por otro, continuar asentando las bases de crecimiento del equipo femenino en un tramo final de temporada que busca cerrar con buenas sensaciones.