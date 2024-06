Inscripciones abiertas para Campeonato Regional de Castilla y León en Soria

Miércoles, 26 Junio 2024 10:05

El Club de Golf de Soria será el escenario, el sábado 6 de julio, de la VI Prueba del Campeonato Regional de Castilla y León 2024, una cita que ya tiene abierto el período de inscripciones.

El IX Campeonato Regional de Castilla y León se desarrolla bajo el formato de un torneo provincial en cada una de las 9 provincias que integran la Comunidad Autónoma castellanoleonesa.

Hasta el momento se han disputado 5 pruebas, las celebradas en Saldaña (20 de abril), Olímpico de León (4 de mayo), Zarapicos (11 de mayo), Los Ángeles de San Rafael (8 de junio) y Valderrey (15 de junio), y tras la cita del 6 de julio en el Club de Golf Soria, restarán otras 3 antes de la final: El Fresnillo (20 de julio), Entrepinos (10 de agosto) y Grijota Golf (24 de agosto).

La Gran Final tendrá lugar en Villamayor (15 de septiembre) bajo la modalidad Individual a 18 hoyos Stroke Play Scratch y Hándicap categoría única masculina y femenina. El objetivo es que en la final participen todos los ganadores de las 9 pruebas previas, así como los campeones provinciales.

Los vencedores de la Gran Final serán los campeones regionales de Castilla y León.

Las inscripciones para la prueba del Club de Golf Soria se pueden formalizar hasta el 3 de julio a las 14:00 horas vía online en el enlace https://nextcaddy.com/tour/54259. La cuota de inscripción es de 26 euros por jugador/a para cada una de las pruebas, y de 15 euros en el caso de golfistas sub 21 (nacidos en 2003 o posterior). Para golfistas que no tengan licencia de Castilla y León, las cuotas de inscripción son 32 y 18 euros (sub 21), respectivamente.