I Jornada de Convivencia "Reinas del Balón"

Jueves, 28 Diciembre 2023 16:01

El C.D. San José de Soria celebra el próximo 3 de enero la I Jornada de Convivencia ‘Reinas del Balón’, en la que los equipos femeninos del club disfrutarán de un día de encuentros amistosos con la S.D. Ólvega y el C.D. Norma San Leonardo.

La cita tendrá lugar en el polideportivo San Andrés y desde el club soriano se espera que se convierta en una tradición navideña para el fútbol femenino provincial.

La jornada se iniciará a las 15:45 horas con los partidos de fútbol 7, que enfrentarán al C.D. Norma San Leonardo Alevín y a la S.D Ólvega Sub 12, y de fútbol 8, modalidad en la que se medirán el C.D. San José Alevín y la S.D. Ólvega Sub 13. A las 17:00 tendrá lugar el encuentro de fútbol 11 entre el C.D. San José Femenino ‘C’ y la S.D. Ólvega Sub 16.

Después de cinco años trabajando incansablemente por promover e instaurar el fútbol femenino en las categorías inferiores del club, desde el C.D. San José celebran que este deporte no deje de crecer en toda la provincia, otorgando la posibilidad a todas las niñas y jóvenes de disfrutar practicando fútbol.

El C.D. San José de Soria cuenta con cuatro equipos femeninos desde que en el año 2018 se aventurara a sacar el primer conjunto femenino en categoría senior. Actualmente el club disputa la Liga Gonalpi en categoría regional con el San José Femenino ‘A’.

El San José Femenino ‘B’ juega la Liga Doble G, también a nivel regional mientras que el San José Femenino ‘C’ disputa la Liga Provincial. Además, los de verde cuentan este año con un conjunto femenino en categoría alevín, señal inequívoca de la importancia que tiene difundir la pasión por este deporte entre las más pequeñas.