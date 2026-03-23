El CSB décimas pierde en Segovia pese a su buen partido

Lunes, 23 Marzo 2026 13:37

El CSB Décimas ha perdido en Segovia en la vigésimo primera jornada de la liga regular de 1ª División Masculina, a pesar de cuajar un buen partido ante Dibaq CD Base (72-63).

Visita del primer equipo masculino del club soriano a Segovia con numerosísimas bajas y que aún así plantó cara a un rival durísimo con 7 jugadores de la primera plantilla y 2 Juniors.

Un buen arranque de partido por parte de los sorianos les dieron las primeras ventajas en el luminoso al equipo del CSB, si bien la desconexión defensiva en ciertos momentos de la primera parte hizo que el marcador se igualase, 35 a 32 al descanso.

La reanudación de la segunda parte estuvo perdida en innumerables faltas, sin ritmo de juego y parones constantes y con una desventaja de 6 puntos para los chicos de negro y que remontaron al inicio del último periodo con un parcial de 2 a 12 colocando el marcador en un 52 a 56 a falta de cinco minutos por jugar.

Los locales más frescos y más efectivos cerca del aro unido a las faltas visitantes impidieron una victoria que por momentos parecía que se podría ir a Soria y que finalmente cayó del lado de los locales por 9 puntos de diferencia.

El CSB Décimas jugará en casa en el San Andrés el domingo día 29 a las 18:00 contra el CB Zamora.