Soria brilla en clasificatorio ISKA y consigue dos billetes para Europeo de kickboxing
Los deportistas sorianos han firmado una destacada actuación en el Open clasificatorio ISKA "Road to Europe", celebrado este fin de semana en Zalla (Vizcaya), logrando un total de 2 oros, 4 platas y 6 bronces en distintas modalidades de kickboxing.
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En un evento de alto nivel, donde muchos combates se disputaron frente a campeones y subcampeones de Europa, los representantes sorianos demostraron su competitividad en disciplinas como kick light, light contact y K1 light.
En el apartado individual, Antonio Martín consiguió 1 oro y 1 bronce, al igual que William Martínez, que también sumó 1 oro y 1 bronce.
Ambos han logrado además la clasificación para el Campeonato de Europa ISKA 2026 en Alemania, consolidándose como los grandes protagonistas del equipo.
Por su parte, Camilo Sanz y Rubén Sánchez firmaron actuaciones muy sólidas con 1 plata y 1 bronce cada uno, mientras que Georgi Lilov destacó con 2 platas y 1 bronce.
El medallero lo completó Álvaro Pérez, que logró 1 bronce.
El balance final deja a los sorianos con una cosecha de 12 medallas y, sobre todo, con la satisfacción de haber competido al máximo nivel en un campeonato exigente que abre la puerta a la cita continental en Alemania.