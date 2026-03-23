Cuatro golfistas sorianos se ganan acceso a final del circuito amateur

Lunes, 23 Marzo 2026 13:39

Domingo Berná, Rafael Prado, Alfredo Ciriano y Pilar Manzanares han conseguido su clasificación para la final del circuito 9tees® Golf Challenge gracias a su actuación en la prueba disputada este sábado en el Club de Golf Soria, que ha reunido a 27 jugadores.

Como el resto de torneos del circuito, el torneo se disputó bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 9 hoyos, con salida al tiro en dos turnos, a las 9.30 y a las 12.30 horas.

La organización estableció tres categorías: la 1ª, hasta hándicap 12; la 2ª, de 12,1 a 24; y la 3ª, a partir de hándicap 21,1. Pasaban a la final el primer y el segundo clasificado de cada una de las tres categorías hándicap, además del campeón/a Scracth.

Así, en Scratch, Domingo Berná y Rafael Prado compartieron la primera plaza con 10 puntos.

En hándicap, el propio Domingo Berná y Alfredo Ciriano fueron los dominadores en 1ª categoría con 16 puntos, mientras que Rafael Prado mandó en la 2ª con 22 puntos y Pilar Manzanares se impuso en la 3ª con 19.

La de Soria era la tercera de las nueve pruebas clasificatorias que forman un circuito que, en su camino hacia la final, se celebra desde el 7 de marzo hasta el 16 de mayo.

Se trata de un circuito amateur de 9 hoyos diseñado para disfrutar del golf, competir y vivir una experiencia diferente.

Para ello, se propone un torneo con un formato ágil y dinámico, pensado para jugadores que quieren competir sin renunciar al ritmo del día a día.

El circuito recorre distintos campos de Castilla y León, y culminará en una gran final regional el 30 de mayo en La Galera (Valladolid), con unos premios muy atractivos.

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