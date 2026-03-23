Meritorio quinto puesto de Javi del Santo en Copa de España de Pool Bola 10

Lunes, 23 Marzo 2026 17:17

El billarista soriano Javi del Santo, representante del CA Numancia, ha logrado un destacado quinto puesto en la cuarta prueba de la Copa de España de Pool en la modalidad de Bola 10, disputada el pasado fin de semana en Oviedo, confirmando su buen momento competitivo en el circuito nacional.

El jugador numantino firmó una actuación muy consistente a lo largo del torneo, superando varias rondas frente a rivales de gran nivel.

En su camino, Del Santo consiguió imponerse a jugadores como Augusto Núñez Velasco (7-1), Iker García Suárez (7-3), Javier Gómez Melendo (7-6) y David Prieto (7-2), mostrando un alto nivel de juego y solvencia en los momentos decisivos.

Además, también logró una importante victoria ante Pablo Montaña (8-5) en el cuadro final, lo que le permitió avanzar hasta las rondas decisivas del campeonato.

El soriano solo cedió en dos encuentros durante el torneo, uno de ellos en la fase inicial ante Sergio del Puerto (3-7), y el definitivo en los cuartos de final, donde cayó frente a Daniel González (6-8) en un duelo muy competido que le dejó a las puertas de las semifinales.

Con este resultado, Javi del Santo finaliza en una meritoria quinta posición, con un balance de 7 victorias y 2 derrotas y un rendimiento global del 58%, consolidándose como uno de los jugadores más competitivos del panorama nacional.

Este nuevo éxito refuerza el papel del CA Numancia en el ámbito del billar nacional y confirma la progresión de sus jugadores en competiciones de máximo nivel, llevando el nombre de Soria a las principales citas del calendario español.