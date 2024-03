El Numancia responde en Getafe con goles

Domingo, 10 Marzo 2024 18:06

El Numancia se ha reivindicado en su visita al campo del filial del Getafe, con una victoria clara y merecida (0-3), que le mantiene en la lucha por el ascenso directo con el Sanse madrileño.

El equipo de Javi Moreno ha cuajado un buen encuentro en tierras madrileñas, despejando dudas y alimentando sus aspiraciones de ascenso directo, que tendrá que refrendar en las próximas jornadas.

El Numancia ha conseguido una convincente victoria ante el Getafe B en el partido disputado esta mañana en el campo de la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra.

Los de Javi Moreno han ganado 0-3 cuajando un gran partido y ofreciendo una imagen inmejorable ante un equipo, el azulón, que no perdía en su feudo desde el pasado mes de octubre.

Cinco meses después, el filial getafense ha cedido una derrota en su estadio en un partido en el que se pudo ver a un gran Numancia, concentrado, ganador de duelos, llegando continuamente al área rival, vertiginoso en las transiciones y con pegada, mucha pegada.

Partido casi perfecto del cuadro numantino, que además de la victoria consiguió dejar su portería a cero una jornada más. Dorronsoro no tuvo excesivo trabajo ante el buen nivel defensivo ofrecido por los rojillos, pero el que tuvo lo solventó con sobresaliente, lo que contribuyó a un partido casi perfecto del Numancia.

Carlos González abrió el marcador tras recibir un balón desde el perfil derecho y ganar el área rival a pesar de la presión de dos defensores locales. El canario ganó ese duelo y también el mano a mano con Josele, al que batió con un buen disparo, colocado y raso sobre el perfil derecho del meta azulón.

Se acababa de superar la primera media hora de partido y el Numancia obtenía el justo premio a una fuerte presión alta en la salida de balón del cuadro local y a su concentración en los duelos individuales con los que se emparejó la línea de cuatro defensas rojillos con los cuatro atacantes del filial getafense.

Tanto Óscar De Frutos como Diego Royo, Soler y Bonilla superaron en los duelos individuales a sus pares y la línea media numantina también estuvo poderosa y concentrada para superar líneas y rivales, por lo que cada recuperación o cada robo numantino permitían lanzar la transición y generar ocasiones al espacio y la espalda rival.

Si bueno fue el primer gol de Carlos González, el segundo fue todavía mejor. Una nueva recuperación numantina permitió a Rubén Sanchidrián avanzar por la banda derecha y ceder a Alain Ribeiro que tras recibir en la frontal y generarse el espacio disparó el balón a la misma escuadra de Josele para convertir el 0-2 para su equipo.

El gol abría una brecha importante en el marcador a poco minutos del descanso, que sin embargo acabó con mala noticia para el Numancia, pues Carlos González pidió el cambio tras una carrera tras sentir una molestias musculares en una de sus piernas.

El hueco de Carlos González lo ocupó Lupu, que descanso mediante, acabó siendo protagonista nada más iniciarse la segunda mitad. El delantero rojillo hizo el 0-3 en el primer minuto del segundo acto. Necesitó dos disparos, pues el primero de ellos lo consiguió repeler Josele, pero el atacante numantino recogió el rechazo y en su segundo tiro clavó el balón en la escuadra para finiquitar el partido y evitar cualquier intento de reacción local.

Pese al 0-3, los locales no se fueron del partido y buscaron siempre el tanto que les permitiese meterse en el encuentro. No lo consiguieron gracias a que los rojillos mantuvieron la concentración en todo momento y estuvieron serios y expeditivos en cada acción. Dorronsoro apareció cuando fue necesario para mantener la portería a cero y el cuadro numantino pudo incluso ampliar el marcador, con un cabezazo de Lupu que se estrelló en el larguero o dos clarísimas ocasiones de Alayeto y Tamayo que no consiguieron finalizar.

Javi Moreno pudo hasta gestionar los minutos de varios de sus jugadores, completando todos los cambios a un cuarto de hora para el final de un partido en el que se pudo ver al mejor Numancia en el mejor momento.

Quedan ocho partidos, que siguen siendo ocho finales, pero el Numancia ha vuelto. Tiene un punto de desventaja frente al Sanse, que ha ganado su partido de esta jornada.

Ficha técnica.-

Getafe B: Josele, Iván L.M., Gimeno (Jeremy, minuto 46), Rafa Diz, John (Conesa, minuto 74), A.Keita, N. Aberdin, Diego (Esnaider, minuto 46), Carbonell (Santi, minuto 46), Alex García, G. Calsada (Marcos Denia, minuto 58)

C. D. Numancia: Dorronsoro, Soler (Grande, minuto 73), Bonilla, De Frutos, Moustapha, Rubén S.B.A., Alain Ribeiro (Tamayo, minuto 73), Carlos González (Lupu, minuto 42), David A. (Alayeto, minuto 62) Diego Royo (Nacho Pastor, minuto 62) y Cristian D.

Árbitro: Dirigió el partido Alfredo Ramo Andrés. Asistido por David Martín y Alberto Orcajo. Amonestó al local Gimeno y a los numantinos Alain Ribeiro, Lupu y De Frutos.

Goles: 0-1. Minuto 31. Carlos González. 0-2. Minuto 39. Alain Ribeiro. 0-3. Minuto 46. Lupu.

Ciudad Deportiva del Getafe C.F. Más de doscientos aficionados numantinos en las gradas