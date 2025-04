El Numancia quiere prolongar buenas sensaciones frente al filial del Racing

Viernes, 04 Abril 2025 16:32

El Numancia necesita ganar el próximo domingo en tierras cántabras, al filial del Racing, para seguir apretando al Compostela en la clasificación. Para ello quiere mantener las buenas sensaciones de la última victoria.

El entrenador del C. D. Numancia, Aitor Calle, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en la previa del partido que el equipo soriano jugará el domingo ante el Rayo Cantabria en Santander, correspondiente a la jornada 30ª de Segunda Federación.

https://www.youtube.com/watch?v=4Lbni0z08j0

El preparador rojillo ha manifestado que “la semana ha sido positiva, ya que la victoria nos ha ayudado a curar la herida y el dolor de todo lo acontecido la semana anterior, por lo que la idea es mantener las buenas sensaciones del domingo”.

Calle también ha sido tajante sobre la forma de jugar del Numancia, ya que él nunca ha querido entrar en ningún debate.

“Lo dije desde el primer día que me senté en esta silla –ha comentado-. Me gusta ganar, es a lo que me he comprometido. Mi estilo es ganar”.

La temporada está llegando a su final y aunque Calle asume con dolor que “ya no dependemos de nosotros mismos”, el técnico ha asegurado que “tenemos que seguir vivos y seguir peleando hasta el final”.

“Este año hemos tenido que adaptarnos a muchas cosas, a muchos contextos, a muchos momentos, pero esta categoría es así de complicada para todos”, ha indicado el preparador rojillo, para quien “acertar en los momentos claves de cada partido es muy importante. Se vio para bien el otro día ante la Gimnástica y se vio para mal hace unas fechas ante el Laredo, donde a pesar de todo lo que generamos no acertamos”.

Sobre el rival del domingo, Calle ha destacado “que es un filial típico. Lo digo así porque son gente joven, con mucha calidad, que se está formando con un objetivo, que es poder alcanzar el primer equipo. En este caso el Racing lleva varios años haciendo las cosas muy bien, están muy cerca, más que nunca, de volver a Primera División, y a nivel individual tiene a jugadores que son diferenciales”.

“Es muy importante que no estén cómodos –ha admitido Calle-, ya que son jugadores con mucho potencial y si sacan su mejor versión pueden ganar al cualquiera”.

El Numancia recupera para este partido a De Frutos, Danese y Diego Royo, que ya ha completado la semana entrenando con el grupo después de mucho tiempo, pero seguirá sin contar con Teijeira, Góngora y Carlos González, por lo que tendrá que optar por un delantero o un centrocampista para jugar en banda.