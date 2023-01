Bea: "No nos hemos sentido cómodos"

Domingo, 15 Enero 2023 14:48

El entrenador numantino Iñaki Bea ha sido autocrítico y ha reconocido que ha visto más cerca el gol del Logroñés que el de su equipo, en un partido donde han sido sometidos por el rival.

Bea, en la rueda de prensa posterior al partido, ha resaltado que el equipo ha comenzado “francamente bien” y ha acertado con una buena jugada y luego el rival ha tenido una oleada en la que el Numancia no ha sabido sacar el balón del área, “y nos han hecho un golazo”.

“Han empatado pronto y a partir de ahí no nos hemos sentido cómodos. No sé lo que habrá visto el aficionado, puedo decir lo que he visto yo. No ha sido el mejor partido. Ha sido el partido en el que más incómodo he estado como entrenador”, ha reconocido

Bea ha señalado que no ha visto lo que quiere del equipo.

En este sentido ha recordado que el filial azulgrana les sometió en Barcelona pero se fue muy contento con lo que vio.

“Hoy en eso que se supone que somos buenos, han sido mejor ellos. Y creo que ellos han sido buenos en lo suyo, en lo que hacen muy bien, y en lo que nosotros hacemos muy bien”, ha señalado.

Bea ha asegurado que no puede estar contento con el partido, aunque sí con la actitud de los jugadores y “el saber sufrir”, pero no con el juego que quiere desarrollar.

El entrenador rojillo ha reconocido que el rival ha sido mejor en las segundas jugadas y a su equipo le ha faltado “muchísima” tranquilidad con el balón.

“No hemos generado. Creo que no hemos sacado ni un córner en la segunda parte. Hemos estado sometidos, todo el tiempo en campo propio, con sensación de estar muy abiertos y largos”, ha manifestado.

En cuanto al estado del césped, Bea ha asegurado que le da pena que una ciudad como Logroño no tenga un equipo en primera división y tenga dos equipos en Primera RFEF.

“Es una ciudad de Primera división, que respira fútbol, que viene la gente al campo y están a hostias los dos equipos”, ha asegurado.

Bea ha calificado de “impresionante” la afición numantina desplazada a Las Gaunas.

“Me ha encantado. Impresionante. Me ha encantado. Acojonante. Felicitarles y que dios me libre de ser un roscas”, ha bromeado.