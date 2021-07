El Balonmano Soria renueva a su capitán Javier Castillo

Jueves, 01 Julio 2021 14:07

El Club Balonmano Soria ya trabaja en perfilar la plantilla para la temporada 2021-2022. Dentro de ese proceso ha cerrado la continuidad del capitán del equipo durante las últimas temporadas, Javier Gutiérrez Castillo.

Se trata de un jugador que ha sido una pieza clave en el engranaje del equipo.

“Me hace mucha ilusión jugar en Plata y hacerlo en el año en que se cumple el 25 aniversario del club”, ha indicado el central amarillo.

Javier Castillo (Bostronizo, 8-3-1986), volverá a aportar su experiencia y su polivalencia en el equipo que dirigirá Jordi Lluelles.

El jugador cántabro cumplirá su octava temporada en las filas del club amarillo.

Castillo recaló por primera vez en Soria hace varias campañas procedente del BM Villa de Aranda cuando los burgaleses estaban en Plata.

Durante dos años mostró su valía en el seno de un equipo que disputó fase de ascenso.

Tras militar en el BM Nava, Castillo regresaba a Soria en la temporada 17-18 y desde entonces ha sido una pieza clave en equipo.

Se trata de un jugador que destaca por su capacidad de trabajo dentro de la cancha y su aportación defensiva y ofensiva gracias a su envergadura y buen lanzamiento. Su polivalencia en otra de sus virtudes al poder jugar en varias posiciones en labores defensivas.

De esta forma, Castillo volverá a jugar en la segunda división del balonmano nacional y no esconde sus ganas por volver a la pista: “La verdad es que tengo ganas de volver a entrenar, de volver a encontrarme con los compañeros. Es una temporada ilusionante, una temporada que tenemos que disfrutar y competir. Sabemos que no va a ser fácil pero no vamos a salir para darnos paseos, vamos a salir a competir y con el objetivo de lograr la permanencia”.

Será la primera vez que Soria tenga un equipo en la segunda división del balonmano nacional por lo que el capitán amarillo no duda en enviar un mensaje de ánimo a los aficionados que durante las últimas temporadas casi llenaban las gradas del San Andrés.”Ojalá las restricciones por el Covid-19 sean menos restrictivas y nuestros aficionados puedan volver con normalidad a vernos. Les animo a que vengan porque van a ver otro balonmano, un balonmano del bueno, un balonmano con más quilates, van a poder disfrutar de una categoría muy especial”, expresa.

La de Javier Castillo es la primera de las confirmaciones del BM Soria para la próxima temporada. El club amarillo trata de confeccionar una plantilla lo más competitiva posible dentro de sus modestas posibilidades.

En este sentido, trabajan tanto el entrenador Jordi Lluelles como el director deportivo, Carlos Heras ‘Litos’.