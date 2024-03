Rafa Martínez completa en Tokio los seis maratones Majors

Lunes, 04 Marzo 2024 08:01

El atleta popular soriano Rafael Martínez ha completado este domingo en Tokio su ciclo de participaciones en los seis maratones más importantes del mundo.

Atleta popular del club de atletismo Puente del Canto ya tenía en sus piernas cinco grandes maratones Majors (Nueva York, Chicago, Boston, Londres y Berlin) antes de tomar el puente aéreo a Tokio, donde ha completado su maratón, a sus 52 años, en un tiempo, de 3:41:49.

“La he disfrutado mucho. Había pensado hacer en torno a 3:34 y he hecho 3-41. No tuve ningún incidente en carrera y he acabado bien”, ha resaltado Martínez.

El atleta popular ha recordado que ha cubierto la distancia sin ningún tipo de problema físico, sin dolores, y ha resaltado el gran ambiente de la maratón y lo bien organizada que ha estado, con voluntarios “por todos los lados”.

Además ha resaltado la limpieza que ha imperado en Tokio, donde cuando un corredor tiraba un vaso, lo cogían de forma inmediata y no como ne otras carreras donde los corredores se encuentran una acumulación de vasos en el suelo, en las zonas de avituallamiento.

En total, desde que comenzó a practicar atletismo, ha terminado dieciséis maratones.

En Soria, hasta la fecha, sólo ha completado los seis maratones José Ángel Martín Ortega.

En 2009 corrió en Nueva York, en 2011 en Berlín, en 2015, en Londres, en 2017 y 2019, en Boston y en Chicago. Y en 2024, ha completado el de Tokio, donde ha recibido la medalla de seis puntas (una por cada uno de los seis Majors), como colofón a una jornada ciertamente emotiva.