Mateo prueba su entrenamiento en altura

Miércoles, 01 Junio 2022 20:55

El atleta Dani Mateo probará el próximo domingo, en la media maratón de Carabanchel (Madrid), los resultados de sus entrenamientos en altura en Font Romeu, en los Pirineos franceses.

El olímpico español en maratón ha entrenado las últimas semanas en altura en Font Romeu, en los Pirineos franceses, y quiere ver el resultado del trabajo en competición en la Media Maratón de Carabanchel, que estrena homologación de la Real Federación Española de Atletismo y tendrá más de mil participantes en la línea de salida.

El próximo domingo 5 de junio regresa la Media Maratón de Carabanchel con Dani Mateo, deportista olímpico español en Maratón, encabezando una lista de inscritas e inscritos que ha alcanzado los mil participantes en la segunda edición de la prueba, primera homologada por la Real Federación Española de Atletismo.

Mateo, que prepara el Campeonato de Europa que tendrá lugar el próximo mes de junio en Munich, llega tras casi un mes de entrenamiento en altura en Font Romeu, en los Pirineos franceses, y “con ganas de ver el resultado del trabajo realizado. Las sensaciones son buenas, pero cuando te pones un dorsal siempre partes de cero y las sensaciones en carrera no siempre son las que tienes entrenando”.

El atleta soriano ha asegurado que hasta su físico “ha cambiado desde el día de la presentación de la prueba en Carabanchel” tras un bloque de trabajo en el que ha logrado “consistencia en los entrenamientos”.

El domingo 5 de junio saldrá “a hacer la mejor carrera posible y tratar de conseguir el mejor tiempo” en Carabanchel, pero no aventura “una marca concreta. No conozco el circuito, aunque lo he estudiado, pero no es lo mismo que hacerlo en directo, y parece que tiene alguna parte más dura”, considera Dani Mateo señalando como objetivo principal “coger el punto a la competición y ver que sensaciones hay”.

Para el deportista olímpico también será emocionante compartir salida con mil deportistas, en la mayoría populares, y reconocer haber sentido “cierta sorpresa y mucha alegría al ver las noticias de la respuesta de la gente y la participación en la Media Maratón de Carabanchel”.

Para Mateo “es importante que los eventos deportivos, carreras como esta que dinamizan todo un barrio como Carabanchel dándole vida y visitantes que también tendrá un efecto económico, tenga un crecimiento”, por lo que se declara “muy ilusionado con la evolución de la prueba y con muchas ganas de que llegue el domingo para disputarla y disfrutarla”.

La carrera de la distancia Media Maratón será emitida en streaming por el canal de YouTube del Distrito de Carabanchel.

La Media Maratón de Carabanchel estrena nuevas carreras de distancias menores como Runbow Race, de siete kilómetros en el entorno de algunos puentes emblemáticos de Madrid Río; la Milla Kids de Carabanchel, para las categorías infantil y cadete; y Carreras Infantiles para niñas y niños de categorías o edades pre-benjamín, benjamín o infantil, con distancias adaptadas a sus edades.

Además de la prueba de Media Maratón, el domingo 5 de junio se disputarán la carrera Runbow Race 7K en el entorno de Madrid Río con protagonismo de 7 puentes emblemáticos; una Milla Kids para cadetes e infantiles; y carreras infantiles para que toda la familia pueda disfrutar del deporte y el ambiente único de la Media Maratón de Carabanchel.

Las inscripciones se cierran el jueves 2 de junio y la entrega de dorsales y la bolsa del corredor se realizará en el centro comercial Islazul entre las 10 y las 21 horas del sábado 4 de junio.

Información en www.mediamaratoncarabanchel.com