Dani Mateo, con la élite española en Valencia

Sábado, 05 Diciembre 2020 17:21

Dani Mateo participa mañana domingo en el Maratón de Valencia junto a los mejores atletas españoles que buscan las mínimas olímpicas para los Juegos de Tokio 2021.

https://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/maraton-2020-elite-nacional/

En la distancia de maratón, la prueba saldrá a las ocho y media de la mañana y contará con un conjunto de atletas de primer nivel, entre los que estará el adnamantino Dani Mateo.

Entre ellos, destaca Hamid Ben Daoud (2h07:33 - febrero 2020) quien intentará batir el récord de España en posesión de Julio Rey (2h06:52 - 2006).

Junto a ellos correrá el atleta adnamantion (2h10:53), décimo clasificado y tercer europeo en el Mundial de Maratón celebrado en Doha el pasado año.

Junto a él también correrán atletas como Iván Fernández (2h09:55), Ayad Lamdasem (2h09:28), Houssame Benabbou (2h10:45), Iraitz Arrospide (2h10:59) o Camilo Santiago (2h10:02), primer español en meta en la última edición del Maratón Valencia.

El grupo de favoritos lo completan Juan Antonio "Chiki" Pérez, atleta de Serrano Club de Atletismo, que repite en València para mejorar su marca en maratón y conseguir la esperada mínima para Tokio, y el aragonés Toni Abadía, quien debutará en València tras no poder hacerlo en 2019 por una lesión en su preparación.

El plantel de españoles participantes que tomarán la salida mañana domingo es de los mejores que se han visto nunca.

En la presentación del maratón, Dani Mateo se ha mostrado muy contento por poder competir este año, aunque no se ha atrevido a dar una marca concreta.

“Yo siempre digo que soy novato, porque en el primero vas con los nervios del debut y el segundo, que fue Doha las condiciones no eran las mejores, además aquí se nos ha dado la posibilidad de tener liebres, así que no sé lo que pasará. Las buenas sensaciones me han acompañado todos los días. La preparación ha ido muy bien”, ha resaltado.

Feminas

En categoría femenina, las mejores atletas del momento se citan con el mismo objetivo de conseguir mínima olímpica, entre ellas la navarra afincada en Soria, Estela Navascués.

Marta Galimany (2h29:02), referente del atletismo nacional que viene de hacer el récord de la hora en pista.

Elena Loyo, quien obtuvo 2h30:57 en 2019 como primera española en los 42 kilómetros valencianos, será una de sus rivales en carrera junto a Irene Pelayo (2h32:15), Estela Navascués (2h32:38) o Gema Barrachina (2h33:29).

También correrán las debutantes Teresa Urbina, que cambia la pista y el cross por la ruta en maratón, además de Nuria Lugueros.

En la maratón valenciana hay un favorito y es Birhanu Legese. El atleta etiope ha declarado su intención de batir la plusmarca mundial de Eliud Kipchoge (2:01:39).

Legese intentará cumplir el sueño de Juan Roig, principal patrocinador de la prueba a través de la Fundación Trinidad Alfonso y en colaboración con la SD Correcaminos