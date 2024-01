La Junta prefiere que uso de mascarillas sea una recomendación

Lunes, 08 Enero 2024 15:42

El uso de mascarillas continuará siendo una recomendación en Castilla y León para aquellos pacientes que sospechen que puedan estar enfermos o tener una infección respiratoria y acudan a un centro de salud, hospital, farmacia o centro sociosanitario, junto a los profesionales.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha confirmado que con esta decisión sigue los pasos de la mayoría de las autonomías, y se desmarca de otras como Valencia, Cataluña, Galicia y Murcia, entre otras, que ya adoptaron esta decisión, en el ámbito de sus competencias, el pasado viernes.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha reunido hoy con carácter extraordinario y de forma telemática, presidido por la ministra del ramo, Mónica García, ante la llamada tripledemia, el cóctel vírico de gripe, SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincitial, y también ante la fatiga pandémica

“No es una medida útil para evitar la transmisión salvo que se tengan síntomas. Si una persona sana se la pone en el hospital y luego sube al autobús y se la quita no se ha cortado la transmisión si se ha contagiado. No está claro además que pueda ser legal tal obligación actualmente y es absurdo su empleo en zonas donde no hay enfermos vulnerables o de infecciones respiratorias”, ha declarado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez.

Vázquez ha defendido la recomendación como medida con el tapabocas para los casos en que se tengan síntomas y allá por donde se muevan, no solamente en espacios sanitarios.

No obstante, todo está pendiente del Ministerio de Sanidad, que ha otorgado 48 horas a las autonomías para que presenten alegaciones y que decidirá finalmente.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado además que su departamento estudia que se puede “autojustificar” una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad “a fin de no burocratizar más la Atención Primaria y no colapsar a sus profesionales”.