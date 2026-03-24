La Junta impulsa modernización y digitalización del comercio de proximidad
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) la nueva convocatoria de subvenciones dirigida a apoyar las inversiones destinadas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión en el comercio de proximidad de la comunidad.
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La convocatoria está diseñada para financiar proyectos que busquen la mejora de la imagen del establecimiento, su adecuación física o su digitalización integral a través de la incorporación de tecnologías de la información y comunicación, facilitando su adaptación a los nuevos retos del mercado y mejorando su competitividad.
Podrán beneficiarse de las ayudas tanto los establecimientos existentes como los de nueva creación, autónomos o pymes que desarrollen actividades incluidas en el sector del comercio minorista o de determinados servicios de proximidad como peluquerías, fotografía, lavado de textiles y diversas actividades de reparación, entre otros.
La convocatoria cuenta con un crédito inicial de 1 millón de euros, que podrá ser incrementado en otro millón adicional, en función de las solicitudes recibidas y las disponibilidades presupuestarias.
Serán financiables los proyectos que se hayan ejecutado entre el 1 de abril de 2025 y el 13 de marzo de 2026, con un presupuesto mínimo de 2.000 euros y máximo de 40.000 euros, siendo la cuantía de la subvención del 75 % del presupuesto aceptado por establecimiento, lo que equivale a una ayuda de 30.000 euros para los proyectos de máxima cuantía.
El plazo para la presentación de solicitudes comienza mañana, 25 de marzo, y finalizará el próximo 9 de abril de 2026 y la tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
Con el fin de informar detalladamente sobre la tramitación y resolver posibles dudas de los interesados, la Dirección General de Comercio y Consumo ha organizado una reunión informativa online el viernes 27 de marzo a las 9:00 horas.
El acceso a esta sesión informativa podrá realizarse a través del enlace https://teams.microsoft.com y su contenido podrá consultarse posteriormente en el Portal del Comerciante de Castilla y León
Abierta, hasta el 7 de abril, la convocatoria para modernización y promoción de talleres artesanos
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha recordado también que el próximo 7 de abril finaliza el plazo de solicitud de las ayudas convocadas para apoyar la modernización y promoción de los talleres artesanos de Castilla y León.
El objetivo principal de estas ayudas es también la financiación de proyectos destinados a promover la innovación y la mejora de la gestión de los establecimientos artesanos, tanto los ya existentes como los de nueva creación.
Los beneficiarios —pymes, autónomos y entidades con taller artesano reconocido— podrán recibir una subvención del 75% de su presupuesto.
Entre las actuaciones que pueden ser objeto de financiación se encuentran: las obras destinadas a la modernización física del local; las actuaciones de digitalización mediante la implantación de soluciones tecnológicas para mejorar el proceso productivo o la gestión, así como el diseño de páginas web o sistemas de venta online; las actividades de promoción como participación en ferias y eventos de demostración (showrooms) de productos artesanos; la adquisición de maquinaria, herramientas y mobiliario directamente vinculados a la actividad productiva, entre otras.