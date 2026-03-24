La Junta impulsa modernización y digitalización del comercio de proximidad

Martes, 24 Marzo 2026 09:34

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) la nueva convocatoria de subvenciones dirigida a apoyar las inversiones destinadas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión en el comercio de proximidad de la comunidad.

La convocatoria está diseñada para financiar proyectos que busquen la mejora de la imagen del establecimiento, su adecuación física o su digitalización integral a través de la incorporación de tecnologías de la información y comunicación, facilitando su adaptación a los nuevos retos del mercado y mejorando su competitividad.

Podrán beneficiarse de las ayudas tanto los establecimientos existentes como los de nueva creación, autónomos o pymes que desarrollen actividades incluidas en el sector del comercio minorista o de determinados servicios de proximidad como peluquerías, fotografía, lavado de textiles y diversas actividades de reparación, entre otros.

La convocatoria cuenta con un crédito inicial de 1 millón de euros, que podrá ser incrementado en otro millón adicional, en función de las solicitudes recibidas y las disponibilidades presupuestarias.

Serán financiables los proyectos que se hayan ejecutado entre el 1 de abril de 2025 y el 13 de marzo de 2026, con un presupuesto mínimo de 2.000 euros y máximo de 40.000 euros, siendo la cuantía de la subvención del 75 % del presupuesto aceptado por establecimiento, lo que equivale a una ayuda de 30.000 euros para los proyectos de máxima cuantía.

El plazo para la presentación de solicitudes comienza mañana, 25 de marzo, y finalizará el próximo 9 de abril de 2026 y la tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.

Con el fin de informar detalladamente sobre la tramitación y resolver posibles dudas de los interesados, la Dirección General de Comercio y Consumo ha organizado una reunión informativa online el viernes 27 de marzo a las 9:00 horas.

El acceso a esta sesión informativa podrá realizarse a través del enlace https://teams.microsoft.com y su contenido podrá consultarse posteriormente en el Portal del Comerciante de Castilla y León

Abierta, hasta el 7 de abril, la convocatoria para modernización y promoción de talleres artesanos

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha recordado también que el próximo 7 de abril finaliza el plazo de solicitud de las ayudas convocadas para apoyar la modernización y promoción de los talleres artesanos de Castilla y León.

El objetivo principal de estas ayudas es también la financiación de proyectos destinados a promover la innovación y la mejora de la gestión de los establecimientos artesanos, tanto los ya existentes como los de nueva creación.

Los beneficiarios —pymes, autónomos y entidades con taller artesano reconocido— podrán recibir una subvención del 75% de su presupuesto.

Entre las actuaciones que pueden ser objeto de financiación se encuentran: las obras destinadas a la modernización física del local; las actuaciones de digitalización mediante la implantación de soluciones tecnológicas para mejorar el proceso productivo o la gestión, así como el diseño de páginas web o sistemas de venta online; las actividades de promoción como participación en ferias y eventos de demostración (showrooms) de productos artesanos; la adquisición de maquinaria, herramientas y mobiliario directamente vinculados a la actividad productiva, entre otras.