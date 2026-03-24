La Junta concede cerca de 1.500 becas Erasmus+ para universitarios de Castilla y León

Martes, 24 Marzo 2026 13:30

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge en su edición de esta mañana la resolución de la Consejería de Educación de la convocatoria de ayudas Erasmus+ para el presente curso académico que ha beneficiado a 1.468 universitarios de la Comunidad.

Estas becas, con un importe concedido de 1.149.915 euros, están destinadas a financiar los gastos derivados de la participación de estos alumnos en dicho programa de movilidad internacional.

En concreto, atendiendo a la universidad de origen de los estudiantes, se han otorgado 474 ayudas a estudiantes de la Universidad de Valladolid; 368, de la Universidad de Salamanca; 294, de la Universidad de León; 207, de la Universidad de Burgos; 58, de la Universidad Pontificia de Salamanca; 39, de la Universidad Europea ‘Miguel de Cervantes’; 15, de la Universidad Católica de Ávila; y, finalmente, 13 de IE Universidad.

Cada uno de estos universitarios becados recibirá una cuantía de 89,12 euros al mes, resultante de dividir el crédito total asignado para la convocatoria entre el número total de meses de estancia prevista de los beneficiarios.

Estas ayudas son compatibles con cualquier subvención, recurso o ingreso concedido por cualquier administración o ente público o privado, nacional o internacional, sin que el importe total subvencionado supere el coste de la actividad.

Los beneficiarios podrán percibir como anticipo, si así lo han solicitado, el 50 % de la ayuda concedida en la resolución.

El importe restante se abonará una vez se justifique, en los términos previstos en la convocatoria, la duración real de la estancia.