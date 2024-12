La Junta atiende a cien personas para combatir su soledad no deseada

Domingo, 29 Diciembre 2024 15:34

El teléfono gratuito ·Cerca de ti" ha recibido 673 llamadas realizadasrealizadas por 379 personas, de las cuales 95 precisaron de ayuda para atender a su soledad no deseada.

La Junta de Castilla y León destina 100 millones de euros para prevenir, detectar y tratar los casos de soledad no deseada y aislamiento social, los cuales se articulan a través del ‘Plan de acción’ para el periodo 2022-2025, dentro del que se ha sistematizado un amplio catálogo de recursos y servicios dirigidos a tal fin.

Además de la creación de la ‘Red Amiga’ junto a las entidades del Tercer Sector, el ‘Club de los 60’ —con los viajes, los podcast y otras actividades—, el ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’, el de intercambio intergeneracional o el fomento del asociacionismo, también destaca el teléfono ‘Cerca de ti’, una vía de comunicación dirigida a aquellas personas que se encuentran solas y no lo desean y que se encuentran, al otro lado de la línea, a profesionales que las acompañan y ayudan.

Hay que tener en cuenta que, de las situaciones de soledad no deseada, que afectan especialmente a las personas mayores, se derivan graves consecuencias relacionadas con la salud mental, como la depresión y la ansiedad, pero, además, implica un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una disminución de la esperanza de vida.

Este complejo problema, el cual ya se denomina la ‘pandemia del siglo XXI’, se extiende exponencialmente entre una población envejecida como es la castellana y leonesa, donde el 26,3 por ciento de las personas mayores de 65 años viven solas. Dos de cada tres, además, son mujeres.

Todo ello en una Comunidad en la que el 36 por ciento de la población vive en un medio rural altamente disperso.

El teléfono gratuito ‘Cerca de ti’ — 900 264 812— es una herramienta esencial para que el personal especializado identifique a aquellas personas que viven una situación de soledad no deseada o aislamiento social y, en consecuencia, ofrezca el acompañamiento o apoyos que precisen.

El objetivo es claro: que estos ciudadanos puedan conocer a más personas y ampliar su círculo social estableciendo nuevos vínculos.

Las actividades que se les ofrecen, muchas de ellas ya citadas, son una herramienta para lograr tal fin.

Es importante destacar que las llamadas son anónimas, al tratarse de una experiencia traumática y que puede generar incomodidad.

Desde que empezara a funcionar el pasado 18 de diciembre de 2023, ‘Cerca de ti’ ha recibido 673 llamadas, las cuales han sido realizadas por 379 personas, de las cuales 95 precisaron de ayuda —actividades de envejecimiento activo, asistencia en Centros de Acción Social o, en el menor de los casos, derivaciones a Sacyl—.

Las otras 284 se interesaron por recursos relacionados con la soledad, como la teleasistencia, la dependencia o la ayuda a domicilio.

Un 60,8 por ciento de las llamadas de las personas que precisaron de apoyos estaban relacionadas con situaciones de soledad no deseada, un 2,9 % con el aislamiento social y un 13,7 % trasladaron encontrarse en ambas situaciones.

El 22,5 por ciento restante se interesó por los recursos de la Junta en esta materia, pero prefirieron no aportar datos personales ni ser valorados.

Cabe señalar que cerca del 40 % de las personas que llamaron lo hicieron desde el medio rural y que el 58 % de las 673 llamadas eran mujeres.

Por edad, el grueso —un 47,3 %— tiene entre 66 y 79 años, mientras que el 26,3 % supera los 80. Un 14,7 % se ubica entre los 51 y 65 años y la franja de edad menos afectada es la de menores de 50 años, con un 4,2 %.

Un 7,4 % no especificó edad. Mientras, por provincias, Salamanca se coloca en primera posición con un 22,5 % del total. Valladolid alcanza el 19,6 %, Zamora y León un 12,7 % cada una, Burgos —11,8 %—, Ávila —5,89 %—, Segovia —4,9 %— y Palencia con el mismo porcentaje.

En cuanto al entorno de estos ciudadanos, el 38,2 % de quienes se identificaron con una situación de soledad no deseada no tiene núcleo familiar, un hecho que casi se duplica entre quienes sufren aislamiento social con un 64,7 %.

Indicadores de soledad no deseada

Las estadísticas elaboradas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también arrojan cifras que determinan los principales indicadores tanto de la soledad no deseada como del aislamiento social.

En el primer caso, esos indicadores son en su mayoría personales —un 69,8 %—, es decir, son personas que viven solas, presentan malestar emocional o han vivido acontecimientos vitales recientes, entre otros. Los denominados factores interpersonales ocupan la segunda posición con un 21,9 % —sobre todo el hecho de ser cuidador de otra persona— y, por último, los que están relacionados con el contexto vital de la persona, como la escasa participación social en su entorno comunitario, con un 8,2 %.

En cuanto a las causas del aislamiento social, tanto las que tienen que ver con la salud, como la reducción de la autonomía personal, como con el entorno sociodemográfico —vivir en un lugar deshabitado— son las dos principales, con un 47 % cada una.

El 6 % restante sufre esta situación debido a la ausencia de medios tecnológicos que faciliten los contactos sociales.

Por último, y siguiendo la escala de De Jong Gierveld, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha analizado, a partir de las llamadas, el grado de soledad no deseada.

De todas las personas que se pusieron en contacto con ‘Cerca de ti’, ninguna de ellas mostraba un grado de soledad leve y sólo un 4 % directamente no sentía soledad. El resto de los porcentajes se reparten entre un 29 % de usuarios con un grado de soledad severa, un 28 % muy severa y un 15 % moderada. Otro 15 % no pudo ser valorado, bien porque no se disponían de datos suficientes, bien porque llamaron sus familiares.