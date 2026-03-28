El juego de las chapas se jugará, en Semana Santa, en 92 bares de Castilla y León

Sábado, 28 Marzo 2026 13:40

La Junta de Castilla y León ha concedido autorizaciones para la organización del juego de las chapas a 92 establecimientos para esta Semana Santa, cifra que podría variar muy ligeramente, dado que todavía hay plazo para la presentación de solicitudes.

Estos establecimientos, que deberán organizar el juego durante su horario normal de apertura, están provincialmente repartidos de la siguiente manera:

Ocho en Burgos, en las localidades de Los Balbases, Melgar de Fernamental, Miranda de Ebro, Roa de Duero y Villadiego.

29 en León, en las localidades de Bembibre, Benavides de Órbigo, Cembranos, Cistierna, Gordoncillo, La Bañeza, León, Ponferrada, Quintana de Rueda, Sahagún, Sahelices del Payuelo, San Andrés del Rabanedo, Santa Cristina de Valmadrigal, Santa María del Páramo, Trobajo del Camino, Valderas, Valencia de Don Juan, Veguellina de Órbigo, Villablino y Villamañán.

23 en Palencia, en las localidades de Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Amusco, Buenavista de Valdavia, Cervera de Pisuerga, Espinosa de Villagonzalo, Herrera de Pisuerga, Lagunilla de la Vega, Lantadilla, Melgar de Yuso, Osorno La Mayor, Palencia, Saldaña, Santibáñez de la Peña y Sotobañado y Priorato.

Seis en Segovia, en las localidades de Ayllón, Cuéllar, Riaza y Sacramenia.

24 en Valladolid, en las localidades de Alcazarén, Castrodeza, Cigales, El Campillo, Herrera de Duero, La Seca, Mayorga, Medina del Campo, Mojados, Nava del Rey, Padilla de Duero, Santovenia de Pisuerga, Tordesillas, Torrelobatón, Tudela de Duero, Valladolid, Villalón de Campos, Villanueva de los Caballeros y Zaratán.

Dos en Zamora, en las localidades de Benavente y Santa Cristina de la Polvorosa.

Tradición y normativa

El juego de las chapas, practicado tradicionalmente en Castilla y León entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección, constituye una costumbre profundamente arraigada en municipios de todo tipo, aunque es en las zonas rurales donde sigue desarrollándose con mayor fuerza.

Se cree que el origen de este juego se remonta al sorteo realizado por los soldados romanos para decidir quién se quedaría con la túnica de Jesucristo antes de su crucifixión.

El juego consiste en el lanzamiento de dos monedas conocidas como ‘perras gordas’, que tradicionalmente eran monedas de 10 céntimos de la época de Alfonso XIII. Los jugadores se agrupan en torno a un corro dirigido por el organizador del juego, conocido como ‘baratero’, el cual debe abonar para poder organizar el juego una tasa administrativa de algo más de 30 euros que abarca todos los días de práctica.

En este contexto, los jugadores apuestan una cantidad de dinero establecida por un jugador que actúa como banca y que lanza las monedas, y deben intentar adivinar si ambas monedas quedarán con la cara o la cruz hacia arriba. Si las dos monedas muestran lados diferentes, la jugada debe repetirse hasta que ambas muestren el mismo resultado.

Este juego está regulado por la Junta de Castilla y León mediante dos normativas: el Catálogo de Juegos y Apuestas, que establece sus reglas de juego, y el Reglamento regulador de la actividad, que determina su organización y la necesaria autorización administrativa para su práctica.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha recordado que “el juego de las chapas es una tradición clave que forma parte de la identidad de la Semana Santa en numerosos pueblos de Castilla y León. Por ello, desde la Junta autorizamos la conservación de esta costumbre, proporcionando seguridad jurídica a sus organizadores, y protegiendo a los jugadores frente a posibles comportamientos incorrectos”.

El reglamento que regula la organización del juego de las chapas establece que todas las apuestas deben realizarse con dinero en efectivo, prohibiendo las apuestas sobre bienes muebles, inmuebles o animales. Además, permite que el juego se desarrolle tanto en espacios cerrados como al aire libre, siempre con los permisos municipales pertinentes, bajo luz natural y a una distancia superior a 100 metros de cualquier centro educativo. En todo caso, este año no existe ninguna solicitud para su práctica al aire libre.

Entre las infracciones administrativas, se consideran graves o muy graves la organización de partidas clandestinas, la manipulación del material de juego, el impago a los jugadores de las cantidades ganadas y las conductas irrespetuosas hacia los participantes.

En palabras de González Gago, “esta tradición representa, sobre todo, una forma de socialización y de diversión colectiva, y en ningún caso debe existir engaño en su práctica”.