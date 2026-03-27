El 1-1-2 de Castilla y León ha atendido 952.222 llamadas en 2025

Viernes, 27 Marzo 2026 14:10

El 1-1-2 de Castilla y León ha atendido el año pasado un total de 952.222 llamadas, lo que supone una media diaria de 2.610, una cada 33 segundos, y se han gestionado un total de 351.682 incidentes (hay incidentes que conllevan un gran número de llamadas), un 5,6 por ciento más que en el año 2024.

El centro de emergencias 1-1-2, dependiente de la Junta de Castilla y León, ha presentado la memoria de 2025, donde se resume todo el trabajo realizado por el servicio.

Esos 351.682 incidentes trajeron consigo el aviso a los organismos de emergencias en 554.938 ocasiones -hay emergencias que han de resolverse entre varios organismos-, de los cuales, el 57,1 % requirieron la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de los cuerpos de Policía Local. Le siguen los avisos a Emergencias Sanitarias de Sacyl, con el 33 %, y a los servicios de extinción de incendios y salvamento, con el 4,6 %

A los centros provinciales de mando y al autonómico de Medio Ambiente les correspondió el 3,7 %, mientras que el 1 % de los avisos en 2025 fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León. Finalmente, el 0,6 % de los avisos generados desde el 1-1-2 se dirigieron a empresas de servicios básicos, como son Adif o las suministradoras de energía o de telefonía.

El tiempo medio de respuesta en 2025 fue de 6,07 segundos, mientras que el de gestión de la llamada -determinar cuál es la emergencia, dónde ocurre y avisar a los organismos- se situó en un minuto y dieciséis segundos.

En el año 2025 se gestionaron emergencias excepcionales y graves, como el 28 de abril, cuando se produjo en todo el país el ‘apagón’, o los grandes incendios forestales del verano; también el carrusel de borrascas que se han producido durante el invierno y que han provocado un aumento significativo de llamadas e incidencias en el 1-1-2.

Otro aspecto destacable es el incremento en el número de avisos gestionados por animales muertos, por influencia de las medidas de prevención adoptadas ante la aparición de casos de peste porcina en Cataluña o de gripe aviar. Así, frente a los 757 incidentes por animales muertos en 2024, en el año 2025 se recibieron llamadas por un total de 985 incidentes, lo que representa un incremento del 30 %

El año 2025 comenzó con una llamada al 1-1-2 por un incendio de cultivo en Honrubia de la Cuesta (Segovia) y terminó con una llamada por un incidente sanitario en un domicilio de Mayorga (Valladolid) dos minutos antes de la medianoche. El mes con más llamadas atendidas fue agosto, con 111.026, mientras que el de febrero, con 63.896, el que menos. También en agosto se sitúa el día con más llamadas atendidas, en concreto el viernes 15, con 4.228 llamadas. De media, los viernes y los sábados son los días de la semana en que más llamadas se atendieron, pues entre ambos días se juntan el 30,2 % de las llamadas semanales.

La encuesta de satisfacción realizada entre personas que en 2025 contactaron con el 1-1-2 refleja que más del 98 por ciento de los encuestados mantienen un nivel alto de confianza en el servicio, que más del 99 % están satisfechos con la rapidez con la que fueron atendidos; y finalmente, que el 99,69 % de los encuestados consideró muy buena la atención recibida por parte del gestor de llamadas.

Comunicaciones e información del 1-1-2 a la población

En el año 2025 se han puesto en marcha varias iniciativas con el objetivo de facilitar tanto a los medios de comunicación como a la población en general el acceso a la información de emergencias.

A principios de verano, el 1-1-2 de Castilla y León amplió las vías de comunicación que tenía hasta el momento con los medios de comunicación con la creación de grupos de WhatsApp, uno regional y nueve provinciales. A través de ellos comunica de forma más rápida todos los incidentes que se producen a diario en la Comunidad.

Otra de las iniciativas que se ha puesto en marcha durante 2025 ha sido la adaptación progresiva de los vídeos con consejos de autoprotección del 1-1-2 a la lengua española de signos, con el objetivo de facilitar en todo lo posible a las personas sordas el acceso a la información de emergencias.

Esta apuesta por facilitar el acceso a la información de emergencias a toda la población sigue estando muy presente y en el último mes han comenzado dos nuevas actuaciones: la apertura de un canal de WhatsApp para toda la población y la creación de trípticos con consejos a autoprotección.

Canal de WhatsApp abierto

El Centro de emergencias de la Comunidad ha abierto un canal de WhatsApp con el objeto de ampliar las vías de comunicación con la ciudadanía e informar de una manera directa, rápida y sencilla sobre los incidentes, las noticias más relevantes de emergencias y protección civil, y consejos de prevención y autoprotección.

Dentro de los contenidos que se difunden a través del canal, destacan los consejos de prevención que se ofrecen a la población, con el objetivo de estar protegidos ante cualquier emergencia y saber actuar correctamente ante cualquier circunstancia. Además, al igual que en el resto de canales informativos que se utilizan desde el 1-1-2 de Castilla y León, los ciudadanos pueden conocer las emergencias más relevantes que se producen en la Comunidad y también se ofrecen informaciones relacionadas con los fenómenos meteorológicos adversos u otras posibles alertas que sean relevantes para la población.

WhatsApp se ha convertido en un canal al alcance de todos los ciudadanos, ampliando notablemente la horquilla de edad, y sencillo de manejar, lo cual le convierte en una potente herramienta de comunicación de información de emergencias y consejos preventivos.

El nuevo canal se ha unido al resto de vías que utiliza el servicio de emergencias de Castilla y León para comunicarse con la población como las redes sociales (X, Facebook, Instagram y Youtube) o su propia página web: http://www.112.jcyl.es .

Todos aquellos que lo deseen pueden comenzar a seguir el canal a través del enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VbBxVCb17EmvJY1xHU3J