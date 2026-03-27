La Junta destina 2 millones para financiar unidades de apoyo a personas con discapacidad

Viernes, 27 Marzo 2026 11:54

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha publicado hoy en el Bocyl la nueva convocatoria de subvenciones destinada a financiar las Unidades de Apoyo en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de Castilla y León.

Con esta línea se busca facilitar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad con mayores dificultades de inserción.

Las Unidades de Apoyo son un instrumento fundamental para la estabilidad profesional de los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades ya que realizan una labor de acompañamiento necesaria para que puedan desarrollar con éxito su proceso de incorporación y permanencia en su puesto de trabajo.

La línea de ayudas convocadas hoy por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo va destinada a financiar los costes salariales y de Seguridad Social de los profesionales que integran estas unidades en los centros especiales de empleo y que hayan prestado servicios entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.

La subvención consiste en un importe fijo anual de 1.440 euros por cada persona trabajadora con discapacidad apoyada que cuente con un contrato indefinido o temporal de duración igual o superior a seis meses.

El importe de la subvención se reducirá proporcionalmente en función de la duración de los contratos y de la jornada en el supuesto de la contratación a tiempo parcial.

Las ayudas ponen el foco en las personas con mayores dificultades de inserción, ya que los destinatarios finales serán, fundamentalmente, las personas con parálisis cerebral, trastorno de la salud mental o discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33 %, así como personas con discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65 %.

La convocatoria cuenta inicialmente con un presupuesto de 2.059.206 euros, con la posibilidad de incrementarse hasta los 2,5 millones en función de la disponibilidad presupuestaria y del volumen de solicitudes.

Como criterios de valoración para la concesión, la Junta primará, entre otros, a aquellos centros que apuesten por la estabilidad (mayor porcentaje de contratos indefinidos) y que fomenten la inserción de mujeres con discapacidad.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 17 de septiembre de 2026.