El transporte de mercancías, sin ayudas del Gobierno

Miércoles, 31 Marzo 2021 15:56

La Federación de Empresas de Transporte por Mercancías por Carretera de Castilla y León (FETRACAL) ha mostrado hoy su rechazo y repulsa al comprobar que el sector del transporte de mercancías por carretera ha sido olvidado, una vez más, por las administraciones y, de manera más concreta, por el Gobierno de España.

La citada federación ha señalado en un comunicado que el Gobierno de España no lo ha incorporado en las ayudas aprobadas para el apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid.

"Una vez más, este sector esencial, que ha demostrado durante este año de restricciones sociales y económicas, sigue sin ser tenido en cuenta por el Gobierno, por lo que desde FETRACAL se reivindica el papel que juega el transporte de mercancías por carretera y exige ser incluido en este plan de ayudas", ha reclamado.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de publicación del acuerdo de convalidación del RD LEY 5/2021 de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia, confirmándose que, pese a las reivindicaciones realizadas, una vez más, muchos subsectores de la actividad de transporte de mercancías por carretera que han sufrido como tantos otros los efectos devastadores de la pandemia quedan fuera de esta línea de ayudas.

En la lista de más de 90 actividades que pueden solicitar la ayuda, no figura ninguna actividad de transporte de mercancías por carretera, pese a que muchos transportistas que prestan servicio a sectores económicos afectados por el cierre o reducción de actividad si se han visto afectados y a pesar de ser considerados como parte de un sector esencial que ha permitido que durante este año el país no haya sufrido de desabastecimiento.

Sin embargo, en el plan de ayudas se incluye a intermediarios y operadores logísticos que contratan a los transportistas, agencias intermediarias, almacenistas y operadores logísticos.

Para FETRACAL, esto hace más incomprensible que no se hayan considerado a los transportistas como beneficiarios de estas ayudas.

No es la primera vez en esta pandemia que este sector es olvidado, ha denunciado FETRACAL, por las administraciones, aunque se hayan escuchado declaraciones públicas de apoyo al transporte de mercancías.

Desde la patronal del sector en Castilla y León se ha pedido menos aplausos y más apoyo real a un sector muy castigado.

FETRACAL ha reivindicado que se tenga en cuenta al transporte de mercancías por carretera y se le considere como al resto de los sectores, apoyándolo para superar esta crisis, tanto empresarial como económica.