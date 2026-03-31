La CHD lleva a San Esteban de Gormaz exposición "Vivir en una Zona Inundable"

Martes, 31 Marzo 2026 12:41

La Confederación Hidrográfica del Duero ha organizado la exposición itinerante “Vivir en una Zona Inundable” que recorrerá 11 municipios ubicados en Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) de la demarcación hidrográfica del Duero. Entre estos municipios se encuentra San Esteban de Gormaz.

La muestra arrancará el 7 de abril en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora) y se extenderá hasta el 22 de junio, con parada final en Medina de Rioseco (Valladolid).

A San Esteban de Gormaz, la exposición llegará a mediados de mayo.

El objetivo fundamental que se persigue con esta actuación es permitir a la población conocer el riesgo de inundación y saber cómo actuar.

Las inundaciones son uno de los fenómenos naturales más frecuentes y con mayor impacto en España.

En la cuenca del Duero, este riesgo no es uniforme, sino que se concentra en zonas muy concretas del territorio, identificadas como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación.

La exposición está pensada para municipios ubicados en dichas zonas, por lo que será de interés para la población que reside en estas áreas.

Se pretende, además, que tenga especial incidencia en el ámbito rural, siendo los principales destinatarios los habitantes de estos municipios; también los representantes de las administraciones públicas y técnicos municipales interesados en la gestión del riesgo, las personas interesadas en la gestión del territorio y el medio ambiente (especialmente el fluvial), los centros educativos, y las asociaciones vecinales, culturales o medioambientales.

Recorrido circular

La muestra se plantea como un recorrido circular, de modo que se pueda entender el contenido de manera progresiva, facilitando la comprensión del riesgo de inundación, de las herramientas existentes para su gestión y de las medidas de protección ante él.

Los visitantes podrán observar una serie de paneles que aluden a cuestiones fundamentales como qué es y cómo funciona una llanura de inundación de un río, qué sucede durante una crecida y qué beneficios tiene para el ecosistema fluvial.

También aporta información sobre las 26 ARPSI identificadas en la cuenca del Duero; fotografías históricas y recientes que muestran diferentes episodios de inundación; paneles sobre las medidas preventivas y de autoprotección ante el riesgo de inundación, o sobre la importancia de respetar la dinámica fluvial y el espacio natural del río, son otros de los contenidos que se podrán disfrutar en la muestra.

Calendario de la exposición:

7 al 12 de abril: Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora)

14 al 19 de abril: Soto de la Vega (León)

21 al 26 de abril: La Pola de Gordón (León)

28 de abril al 3 de mayo: Cervera de Pisuerga (Palencia)

5 al 10 de mayo: Salas de los Infantes (Burgos)

12 al 17 de mayo: San Esteban de Gormaz (Soria)

19 al 24 de mayo: Medina del Campo (Valladolid)

26 al 31 de mayo: Arévalo (Ávila)

2 al 7 de junio: Zamora

9 al 14 de junio: Cabrerizos (Salamanca)

16 al 22 de junio: Medina de Rioseco (Valladolid)