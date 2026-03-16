El presidente y el alcalde, con humor después de las elecciones

Lunes, 16 Marzo 2026 08:49

Fernando García Aparicio recrea, entre la realidad y la ficción, el que podría ser el primer contacto de los candidatos del Partido Popular y del PSOE, tras conocer los resultados electorales del 15 de marzo.

El presidente y el alcalde, con humor despues de las elecciones

Carlos Martínez (C.M.). Presidente.

Alfonso Fernández Mañueco (A.F.M). Alcalde.

C.M. Ya veo que esta noche me coges el teléfono a la primera y como sabrás te llamo para felicitarte. No esperaba que sacaras tan buenos resultados, ni en porcentaje ni en procuradores.

A.F.M. Yo tampoco que tu pulverizaras las encuestas, quitando la de Tezanos claro, parece que te consolidas como secretario regional, alcalde. Pero que Se Acabo la Fiesta de Alvise te beneficie, tiene memoles.

C.M. Sí presidente, asi son las cosas, pero ahora empieza lo difícil, aunque de momento aquí estoy, y supongo que alguna rebelión habrían preparado si hubiera quedado por debajo de los registros de Tudanca. Pero esta sofocada como los incendios.

A.F.M. Pues así vas bien alcalde. A Demetrio, se lo cargó tu partido desde dentro, no lo olvides.

C.M. Algo me han contado, pero aquí estoy, para ser el Juanma Moreno del PSOE en Castilla y Leon y para que dentro de cuatro años nos veamos las caras otra vez. El PSOE tiene una deuda con los castellanos y leoneses y yo la voy a saldar.

F.M. Cuatro años dan para mucho alcalde, no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición. El fuego amigo es peligroso, vigila alcalde que torres más altas han caído.

C.M. Te encuentro muy amable esta noche presidente, con lo arisco que te mostraste en los debates.

A.F.M. Hombre alcalde. Fui elegante y comedido, fíjate con lo que había sacado la prensa nacional de la pareja de Pollan y de tu hermana. Y lo pesado que estabas con las mesas, que si mesa de los incendios, de sanidad y no sé cuantas cosas más.

C.M. Pues todas esas mesas son las que voy a llevar a las Cortes y te vas a enterar.

A.F.M. Alcalde que te estoy viendo por la tele y estás como si hubieras ganado tu y he ganado yo, que no va a pasar como en las generales. Y si la derecha lleva tantos años será porque nos lo merecemos, ¿ o acaso dudas de la sabiduría del voto democrático?.

C.M. De ninguna manera, pero voy a dar la batalla día a día o una batalla tras otra como la película para los Oscar. No creas que me voy a acomodar a los 120 mil euros de Tudanca y al coche oficial.

A.F.M.¿ Y la propuesta esa de subir los sueldos a procuradores y ponernos a la altura del resto de la comunidades ?.

C.M. Tiempo al tiempo presidente. Ahora hasta que coja el acta de procurador voy a ordenar la sucesión para dejar el partido en buenas manos.

A.F.M. Mis informes alcalde me dicen que tu y Rey vais a controlar el PSOE de Soria hasta que seáis abuelitos y el que venga después que arree.

C.M. Ya veo presi por dónde vas. El próximo alcalde será también del PSOE, yo seguiré implicado con la ciudad que me lo ha dado todo.

A.F.M. Muy bonito alcalde, pero no pienses que el PP va a volver a presentar nunca más una lista perdedora.

C.M. Pues mucha limpieza tendréis que hacer.

A.F.M. Cambios alcalde, cambios. Se elegante con el lenguaje que mucho, muchísimo tienes que agradecer a Soria ¡YA! y mira lo que les espera.

C.M. Pues que espabilen aunque me temo que ya sea tarde. Pero tu comentario es interesado ya que lo que queríais es quitarme la alcaldía a través de Soria ¡YA! pues vosotros no habéis sido capaces de hacerlo.

A.F.M. ¡Claro! Claro alcalde pero nunca hubieras llegado tan pronto a la alcaldía si no hubiera sido por Soria ¡Ya! .Y después te regalan esta ultima legislatura, pero como tu dices que espabilen.

Mira ahora Vanesa fuera del partido con el olfato que tenía. Y nadie lo ha querido ni sabido explicar.

C.M. Pues no sabía lo de Vanesa presidente, bueno ya lo de Soria ¡YA! parece que es historia. Vamos a futuro.

A.F.M. Pues aprende alcalde a ver todo lo bueno que tenemos, de lo que nos orgullecemos y lo que nos falta lo conseguiremos sin tanta mesa. Como te decía si vamos a llevar cuarenta años por algo será. Pero la primera oportunidad os la dieron no olvides nunca que a los socialistas con Demetrio, el que nos dio la hostia, de la que aprendimos, el resto lo hicieron los electores.

C.M. De momento, hasta las generales, que ya veremos cuando son, tengo el apoyo del presidente Sánchez y de dos ministros de Valladolid. Después ya veremos, más de un año previsiblemente da para mucho y bien pagado.

A.F.M. Algunos periodistas dicen que estamos mal pagados. ¿Qué opinas alcalde?..

C.M. Lo veremos presidente cuando coja el acta de procurador. Yo trabajo sobre el terreno.

F.M. Pues terreno tenemos para todo alcalde.

C.M. Por ahí voy a empezar presidente, te voy hacer sudar.

A.F.M. Tranquilo alcalde, ya sé que tu propuesta de la lista más votada tenía trampa. Querías mi mano para movilizar a la izquierda.

Y no te obsesiones con Vox, que poco a poco irá cayendo.

Después de la lección de Demetrio que no debes olvidar, ahora Castilla y León vuelve a dar otra lección camino del bipartidismo, con todo lo imperfecto que quieras.

C.M. Cierto .Y me ha beneficiado, pues también aquí el voto útil ha funcionado para mi y de ciudadanos algo nos ha caído. Y Igea a sus memorias.

A.F.M. Igea también es historia pero seguramente será noticia. Pero alcalde, tu sabes ¿cuando se jodió Castilla y León? En democracia claro, sin ir más lejos.

C.M. Es una pregunta muy genérica. Alguna pista presi.

A.F.M. Carreteras.

C.M. Si presi. Bueno es que había que repartir y ahora tenemos una necesidad de inversión que nos van a robar los trenes que no nos dan tregua.

A.F.M. En el inicio de la democracia muchos empresarios e inversores tenían puesto el ojito en el eje Gallur Salamanca. Pero se fue para el norte. ¿Por qué?. Y de eso ya no se habla..

C.M. Eso lo hubiera cambiado todo, cierto presidente. Hay que hablarlo de nuevo.

A.F.M. A los nacionalistas nunca hemos sabido ganarles el pulso, no se si me entiendes.

C.A. Si presidente

A.F.M. Pues espero que tu oposición sea constructiva.

C.M. Por supuesto presidente, pero oposicion.

A.F.M. Nos acercamos a una década prometedora para Castilla y Leon. Las inversiones se multiplican y ya sabes las que hemos de evitar. El campo va a ser el gran beneficiario si sabemos guiar las inversiones.

C,M. Estare a la altura de lo que la comunidad espera de mi presidente.

A.F.M. Bien alcalde parece que llegamos al final, estoy reteniendo muchas llamadas.

C.M. Una ultima cosa presidente, pues quieren que declare en el tema del golf, pero de momento la jueza no accede. Tenemos que arreglar lo de la fundación. Y ya me encargare del concejal.

A.F.M..Lo siento alcalde no puedo retener mas tiempo las llamadas.

Fdo: Fernando García Aparicio