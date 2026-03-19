Una mujer, en el origen del Día del Padre en España

Jueves, 19 Marzo 2026 08:01

El 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, se celebra en España el Día del Padre, aunque su origen no es religioso y se debe a una mujer.

Uno de los días más celebrados en todo el mundo, independientemente de países y culturas es el Día del Padre.

En los países del sur de Europa, tradicionalmente católicos, como España, Italia y Portugal, el Día del Padre coincide con el Día de San José: padre putativo de Jesucristo.

Sin embargo, su declaración oficial en España tuvo también a una protagonista femenina: Manuela Vicente Ferrero.

En 1948, esta profesora, conocida por el pseudónimo literario Nely, recibió severas quejas por parte de los padres de sus alumnos.

Los hombres reclamaban que, igual que en la escuela los niños y niñas preparaban regalos para sus madres en el Día de la Madre, ellos también merecían reconocimiento.

Por ello, Vicente Ferrero aceptó la exigencia y propuso dedicar un día a festejar y honrar a los padres en el colegio, ubicado en el barrio madrileño de la Dehesa de la Villa.

En España existen en la actualidad más de 6,3 millones de parejas con hijos que conviven en el hogar, según datos de la Encuesta Continua de Hogares del Insituto Nacional de Estadística.

Además, se registran cerca de 2 millones de hogares monoparentales (un solo progenitor con hijos), donde la mayoría están encabezados por mujeres, aunque los hogares con padre al frente van en aumento.

Dentro de los hogares monoparentales, alrededor de 360,000-363,000 están encabezados por un hombre (padre con hijos).

La idea de crear el Día del Padre surgió en Estados Unidos, concretamente en 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso rendir homenaje a su padre que había criado en solitario a ella y a sus cinco hermanos, en una granja del estado de Washington.

En España, el Día del Padre no es festivo en todo el país, ya que depende del calendario laboral de cada comunidad autónoma y puede variar según el año, aunque siempre es festivo en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.