Fundación Mapfre registra 19 fallecidos en siniestros con patinetes en 2025

Jueves, 19 Marzo 2026 11:25

En 2025, los medios de comunicación españoles registraron 549 siniestros con patinetes, un 38,6 por ciento más que el año anterior, lo que confirma un crecimiento por segundo año consecutivo. Estos siniestros dejaron un total de 572 personas lesionadas y 19 fallecidas.

De estas, 16 fallecieron mientras usaban este tipo de vehículo, en un siniestro falleció un motociclista y dos peatones murieron atropellados por patinetes eléctricos.

Estas son algunas de las conclusiones del informe 'Avance de Datos de Siniestros e Incendios de Vehículos de Movilidad Personal 2025', realizado por Fundación Mapfre y Cesvimap, con el objetivo de ofrecer una visión global de la siniestralidad de los vehículos de movilidad personal (VMP).

El estudio da continuidad a trabajos anteriores y analiza de forma sistemática noticias sobre siniestros, incendios y explosiones en los que están implicados estos vehículos, con el fin de aportar lo antes posible datos fiables sobre sus riesgos y su integración en la circulación urbana.

“Estas cifras reflejan un incremento preocupante en el número de personas lesionadas y muestran que la seguridad vial sigue siendo un reto pendiente también para los patinetes eléctricos. Por eso, resulta fundamental promover buenas prácticas, educar a los usuarios y trabajar de forma constante en soluciones que reduzcan riesgos. Solo así podremos proteger a todos los que compartimos la vía y avanzar hacia una movilidad más segura”, ha explicado en un comunicad oJesús Monclús, director experto de Seguridad Vial y Prevención de Fundación Mapfre.

Colisiones frecuentes y riesgo elevado de fallecimiento por caídas

Entre los 572 lesionados que no fallecieron, 136 sufrieron heridas leves, 84 graves y 36 de carácter moderado, y del resto se desconoce su gravedad. Los siniestros se concentraron principalmente en Castilla y León (132), Andalucía (51) y La Rioja (48).

En cuanto a su naturaleza, las colisiones con otros vehículos continuaron siendo la causa principal (64,7%), seguidas de las caídas (19,1%) y los atropellos a peatones (10,9%).

En el caso de los siniestros mortales, las colisiones también fueron el tipo de incidente más frecuente, al concentrar el 42,1% de los fallecimientos, seguidas de las caídas (36,8%).

En menor medida, se registraron atropellos (10,5%) y choques (5,3%), mientras que en otro 5,3% de los casos no se pudo determinar la tipología del siniestro. Además, la mayoría de los sucesos se produjeron a finales de primavera y durante el otoño, posiblemente debido a un uso más frecuente de estos vehículos en esos meses.

Calzadas urbanas y zonas prohibidas concentran los siniestros

En cuanto al lugar donde sucedieron los siniestros, se conoce en el 53% de los casos, y predominan las calzadas urbanas (21,9%) y rotondas (13,5%), seguidas de las carreteras y las travesías (5,3%), los carriles bici (4,9 %), los pasos de peatones (4,6%) y las aceras o zonas peatonales (3,1%).

A pesar de que el artículo 38 del Reglamento General de Circulación prohíbe la circulación de vehículos de movilidad personal por travesías, carreteras, aceras o zonas peatonales, más de un 8% de los siniestros se producen en estas zonas, reflejando el riesgo que supone su incumplimiento.

Fallecidos según género, edad e infracciones

En 2025, la mayoría de los fallecidos en vehículos de movilidad personal fueron hombres (89,5%). Por edades, seis tenían entre 15 y 24 años, tres eran mayores de 65 y dos entre 0 y 14.

Los siniestros mortales se concentraron en la Comunidad Valenciana (6) y Andalucía (4) y, entre las infracciones, destacan llevar más de una persona en el VMP (4 casos), circular por lugares prohibidos (3), no respetar la prioridad de paso (1) y conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (1).

Incendios y explosiones alcanzan nuevo máximo en 2025

En 2025, se registraron 57 incendios o explosiones en vehículos de movilidad personal, un 23,9% más que en 2024 y la cifra más alta desde 2021.

La mayoría ocurrieron en viviendas (34), en vía pública (7) y en locales comerciales (5), afectando a 16 personas por humo y a otras 7 por llamas. Los meses con más casos fueron mayo y junio, y las comunidades más afectadas Cataluña (13 casos), Comunidad Valenciana (11) y Madrid (8).

Para prevenir estos incidentes, los expertos apuntan los siguientes consejos:

-Nunca se debe manipular ni las baterías ni los controladores de potencia, para evitar sobrecargas o calentamientos.

-Revisar siempre un patinete que haya sufrido un impacto. Llevarlo a revisar a su servicio técnico si la zona donde se alojan las baterías ha sufrido daños o deformaciones.

-Usar siempre un cargador original.

-A ser posible, no cargar los patinetes dentro de nuestra vivienda, sobre todo por la noche. Cargarlos en zonas al aire libre o ventiladas.

-No dejar nunca un patinete en las vías o rutas de evacuación de nuestro hogar o nuestro edificio (nos quedaríamos atrapados y sin poder salir en caso de que se produjera un incendio en el patinete).

-Instalar un detector de incendios también en la estancia donde se cargue el patinete.

Movilidad personal eléctrica bajo control: un reto pendiente

Los patinetes eléctricos deben respetar las limitaciones del Real Decreto 970/2020: velocidad máxima de 25 km/h, uso unipersonal y prohibición de circular por aceras, túneles urbanos o vías interurbanas.

Pese a estas restricciones, la situación actual sigue siendo preocupante, con un constante aumento de siniestros de tráfico y de incidentes por incendios.

Garantizar la seguridad dependerá tanto de la correcta aplicación de la normativa como de la concienciación de los usuarios, clave para reducir riesgos y lograr una movilidad más responsable.

Certificación y normativa de vehículos personales ligeros

El informe de Fundación Mapfre y Cesvimap también recoge las previsiones normativas para los vehículos de movilidad personal (VMP).

A partir del 22 de enero de 2027, solo podrán circular aquellos modelos que cuenten con el correspondiente certificado de características técnicas, emitido por laboratorios acreditados, que garantice que cumplen los requisitos técnicos establecidos por la Dirección General de Tráfico. Los patinetes comercializados a partir del 22 de enero de 2024 ya disponen de dicho certificado.

Por otro lado, la Ley 5/2025, de 24 de julio, introduce la categoría específica de Vehículos Personales Ligeros (VPL) dentro de los VMP. Se trata de vehículos eléctricos de una plaza, con velocidad máxima de fabricación entre 6 y 25 km/h si pesan menos de 25 kg, o entre 6 y 14 km/h si superan ese peso, y solo pueden llevar asiento o sillín si cuentan con sistema de autoequilibrado.

Dicha ley hace obligatorio el seguro de responsabilidad civil de VPL (daños a personas y daños materiales) a partir del pasado 1 de febrero de 2026. Para poder asegurar un vehículo es preciso registrarlo en el registro nacional de vehículos personales ligeros al cual se puede acceder desde la página web de la DGT. Al registrar el vehículo, DGT otorga al patinete un número de matrícula que debe mostrarse en una etiqueta/placa sobre el patinete. La etiqueta o placa se puede adquirir en cualquier centro autorizado para expedir placas de matrícula convencionales.

Hasta ahora, VMP era el término más general para estos vehículos, definido en el Anexo II del Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998, modificado por el Real Decreto 970/2020) como vehículos de una o más ruedas, de una única plaza y propulsados por motores eléctricos, con velocidad máxima de diseño entre 6 y 25 km/h.

Prevención y seguridad: consejos para circular con patinete

Desde que se dispone de datos de fallecidos en siniestros con vehículo de movilidad personal (VMP), a partir de 2018, al menos 86 personas han perdido la vida en este tipo de colisiones a nivel nacional.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico referidos al año 2024, en ese año se produjeron 7.423 siniestros con víctimas en donde estuvo implicado algún VMP, falleciendo 19 personas (mismo número que Fundación Mapfre ha constatado en el caso de 2025), resultando lesionadas con hospitalización un total de 459 usuarios de las vías de circulación y lesionadas sin hospitalización otras 6.427 personas.

“El coste social, sobre todo humano, pero también el soportado por el sistema de sanidad, las pérdidas de producción y bajas laborales asociadas, los gastos administrativos de todo tipo y los daños materiales, asociados a las cerca de 7.000 víctimas del año 2024 son elevadísimos y, por ello, invertir en prevención y seguridad vial para reducir al máximo este tipo de siniestros es fundamental”, ha indicado Jesús Monclús, director experto de Seguridad Vial y Prevención de Fundación Mapfre.

El director experto de Seguridad Vial y Prevención de Fundación Mapfre advierte que los riesgos asociados a los patinetes eléctricos se pueden reducir siguiendo normas básicas de seguridad.

“Nunca se debe circular por aceras o zonas peatonales: es la regla de oro para proteger a los peatones, que son los usuarios más vulnerables, en particular niños y personas mayores. Observar la preferencia de paso en semáforos, situaciones de ceda al paso, señales de STOP y pasos de peatones es sin duda la regla de oro de la autoprotección de los propios usuarios de patinetes. Para conocer y cumplir las normas, habría que garantizar que estos usuarios reciben en algún momento la necesaria formación y concienciación.

Del mismo modo, el uso de casco y prendas de alta visibilidad, también de día, y evitar las distracciones provocadas por el móvil o los auriculares, también contribuye a prevenir lesiones graves. “Al igual que las bicicletas, los patinetes eléctricos son vehículos y, por tanto, deben cumplir con todas y cada una de las normas del Reglamento de Circulación, además de las ordenanzas locales de circulación. Sin embargo, actualmente es posible utilizar un vehículo como el patinete eléctrico sin haber recibido ningún tipo de formación ni de concienciación vial, algo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la educación y la responsabilidad en el uso de estos vehículos”, ha explicado Monclús.

Puedes descargar en informe completo en: https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/media/group/1131239.do