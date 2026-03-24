Los mayores de 55 años concentran cerca del 40 por ciento del consumo privado

Martes, 24 Marzo 2026 14:55

Los mayores de 55 años representan el 34 por ciento de la población española, más de 16,7 millones de personas, y se consolidan como uno de los principales motores de consumo, ahorro e inversión.

España ocupa el puesto 15 de 27 en el índice europeo de economía sénior, con un avance del 12 por ciento entre 2015 y 2020, aunque todavía con margen de mejora en empleo y capacidad económica.

Los sénior españoles forman un colectivo activo, con capacidad de ahorro y un papel clave en la economía familiar, con vivienda mayoritariamente en propiedad y creciente participación digital.

Este colectivo alcanza 36.816 euros de recursos medios por persona, lo que le sitúa como el grupo con mayor capacidad de gasto de la población española.

El envejecimiento de la población está transformando de forma profunda la economía y la sociedad.

En España, la población mayor de 55 años tiene cada vez mayor peso demográfico, económico y social, y se consolida como uno de los motores de consumo, ahorro e inversión del país. Actualmente, representan el 34 por ciento de la población española, más de 16,7 millones, y su consumo privado medio supera al del conjunto de la población.

Estas son algunas de las conclusiones del 3º Congreso Silver Economy del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre e ICEA, el servicio de estudios del sector asegurador, un acto celebrado hoy con el objetivo de analizar la realidad económica y social del colectivo sénior y mostrar tanto su evolución demográfica y financiera, como su impacto positivo en el mercado.

En la jornada, ha participado Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, quien ha señalado que “la longevidad debe entenderse no solo como un reto demográfico, sino también como una oportunidad económica y social. Los mayores de 55 años representan una generación con capacidad de consumo, ahorro y participación social que seguirá creciendo en los próximos años”.

Por su parte, José Antonio Sánchez Herrero, director general de ICEA, ha subrayado la importancia de comprender el creciente peso del colectivo sénior en la economía y de adaptar los productos, servicios y estrategias empresariales a una sociedad cada vez más longeva.

El avance de la economía sénior en Europa

Durante el evento, se ha presentado la nueva edición del ‘Sénior Economy Tracker’, un indicador holístico y cuantitativo desarrollado por el Centro de Investigación Ageingnomics, a través de un equipo de investigación de la Universidad Pontificia Comillas, que permite medir y comparar el grado de desarrollo de la economía sénior en los países europeos.

Se construye a partir de dimensiones sociales, institucionales, macroeconómicas e individuales de la población mayor de 55 años.

Entre las principales conclusiones, destaca que la evolución de la economía de la longevidad en España sigue una trayectoria de mejora gradual, con un crecimiento del 21% entre 2015 y 2023.

No obstante, todavía se mantiene en posiciones intermedias dentro del conjunto europeo (posición 13 de 27, con 30,73 puntos sobre 100), reflejando un avance moderado en comparación con los países líderes.

Por su parte, las regiones del norte y oeste de Europa se sitúan de forma consistente como las más avanzadas en el desarrollo de la economía sénior —Países Bajos lidera el índice con 45,74 puntos—, mientras que los países del sur y del este presentan valores y trayectorias de mejora, con Rumanía en última posición (17,25 puntos).

El indicador también muestra que los países con mejores resultados combinan mayores tasas de empleo sénior, mejores condiciones de bienestar y una mayor participación social de las personas mayores.

En el caso de España, presenta niveles más elevados en el ámbito social, pero se sitúa en posiciones intermedias en dimensiones como la macroeconómica o la individual, lo que destaca la importancia de factores como el mercado laboral, la seguridad financiera o la participación social en el desarrollo de la economía de la longevidad.

Economía financiera de los mayores de 55 años

La generación sénior tiene un peso económico muy relevante en España. De hecho, se trata del grupo de edad con mayor capacidad adquisitiva media del conjunto de la población, tal y como muestra el informe ‘La economía sénior en las cuentas de los hogares españoles’, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics, en colaboración con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Los mayores de 55 años concentran el 38,7% de los recursos totales de los hogares, una cifra muy similar a la del grupo central de edad activa (30-54 años), que alcanza el 39,6%.

En términos de renta, los mayores de 55 años son el grupo de edad con mayor capacidad de gasto del conjunto de la población española, y alcanzan 36.816 euros de recursos medios por persona (teniendo en cuenta ingresos laborales, rentas del capital y prestaciones públicas, entre otros factores). Estos datos reflejan el papel clave que desempeña esta generación en la sostenibilidad económica de los hogares y en el conjunto de la economía. De hecho, el colectivo sénior contribuye a financiar el consumo de otros miembros de sus hogares.

El estudio también destaca su importante contribución al ahorro y al patrimonio de los hogares, así como su creciente protagonismo en la toma de decisiones financieras.

Además, son un motor económico clave: el consumo privado de los mayores de 55 años representa un 39,3% del total, superando al del grupo principal de 30-54 años (36,9 %), y en gasto turístico (vaca­ciones y ocio) este colectivo acapara el 33,7% del total.

Características del consumidor sénior

El cambio demográfico está transformando el perfil del consumo en España.

La población mayor de 55 años se ha convertido en uno de los segmentos con mayor capacidad económica y protagonismo en la demanda de bienes y servicios.

Tal y como muestran las conclusiones del ‘VI Barómetro del Consumidor Sénior’ destacadas durante el Congreso, se trata de un colectivo activo y vital: son ahorradores (51%), apoyan económicamente a su entorno (52%), tienen vivienda en propiedad (85%) —muchas veces sin cargas (69%)—, priorizan el gasto en alimentación (95%), vivienda (61%) y ocio (30%), siguen una buena alimentación (75%) y mantienen una vida activa (57%).

En este sentido, Iñaki Ortega, consejero asesor del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, ha destacado que “la sociedad califica como ‘mayores’ a los sénior mucho antes de que ellos se sientan así”. No obstante, los mayores de 55 años son hoy una generación cada vez más activa, formada y digitalizada.De hecho, el estudio muestra que 13,3 millones de sénior en España (82%) son ya usuarios activos de internet, utilizando con frecuencia servicios digitales como banca online, plataformas audiovisuales o redes sociales. Asimismo, ha indicado cómo este grupo muestra patrones de consumo propios, con especial protagonismo en ámbitos como el ocio, el turismo, la salud, la vivienda o los servicios financieros. “La combinación de mayor longevidad, estabilidad económica y cambios en el estilo de vida está configurando una nueva realidad de consumo que ya tiene un impacto significativo en múltiples sectores productivos”, ha añadido.

El colectivo sénior y el seguro

Los mayores de 55 años tienen una relevancia actual muy significativa dentro del ámbito asegurador, e irá cobrando más importancia en el futuro.

Algunas de las principales conclusiones del estudio que ha realizado ICEA sobre los mayores de 55 años, presentado por Sabina Martín, responsable de proyectos de Investigación de ICEA, respaldan dicha afirmación.

En el informe se profundiza en la presencia del colectivo sénior en las aseguradoras y cómo las mismas, conscientes de la relevancia que supone dicho colectivo, están trabajando en elaborar una propuesta aseguradora de valor para este segmento.

En concreto, siete de cada diez entidades y/o grupos aseguradores disponen de una oferta aseguradora específica para sénior. Los servicios ofrecidos por las aseguradoras más presentes son los relacionados, principalmente, con la salud y las gestiones administrativas, desplazamientos y asesoramiento.

También los relativos al hogar y la adaptación del entorno, así como los servicios de acompañamiento y cuidado personal, tienen una alta presencia en la oferta aseguradora de las entidades y/o grupos aseguradores que han colaborado en el estudio.

Nuevas soluciones financieras

Durante la jornada también se ha celebrado la mesa redonda “Experiencia en la cancha: nuevas jugadas financieras para la longevidad”, en la que han participado Pedro Serrano, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid; Trinidad Martín-Orozco, directora general de Santander Mapfre Hipoteca Inversa EFC, y Fernando Romay, exjugador de baloncesto.

En ella, se han analizado las distintas fórmulas que permiten a las personas mayores complementar su pensión utilizando su vivienda como recurso financiero sin necesidad de abandonarla, así como las diferencias entre las soluciones tradicionales —como la venta, el alquiler o el cambio a una vivienda más pequeña— y las nuevas alternativas surgidas en los últimos años en un contexto de mayor esperanza de vida y pensiones más ajustadas (hipoteca inversa, la venta de la nuda propiedad o el anticipo de alquileres).