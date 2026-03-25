El top-10 del ranking poblacional en España

Miércoles, 25 Marzo 2026 08:38

Madrid sigue encabezando un año más el ranking poblacional en España. Soria sigue siendo la penúltima capital española en población.

Madrid, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sigue muy lejos en 2025 del resto de ciudades españoles, con 3.477.495 vecinos, lo que le sitúa a la cabeza del ranking.

Barcelona es la segunda ciudad en población con 1.713.247 vecinos y Valencia, la tercera, con 841.558.

Así está el top-10 del ranking poblacional en nuestro país.

1. Madrid: 3.477.497 habitantes

2. Barcelona: 1.713.247 habitantes

3. Valencia: 841.558 habitantes

4. Zaragoza: 699.007 habitantes

5. Sevilla: 688.714 habitantes

6. Málaga: 597.173 habitantes

7. Murcia: 477.631 habitantes

8 Palma: 443.196 habitantes

9. Las Palmas de Gran Canaria: 384.023 habitantes

10. Alicante: 365.586 habitantes

Soria ocupa el puesto 181 en este ranking de ciudades por población.

Los 41.025 vecinos le sitúan en la penúltima capital española, sólo por delante de Teruel, que tiene 36.655 vecinos y ocupa el puesto 212.