Conducir mejor ahorra euros en combustible, a pesar del conflicto de Irán

Lunes, 23 Marzo 2026 08:41

La guerra entre Irán y Estados Unidos y el cierre del estrecho de Ormuz han disparado el precio del petróleo -y del combustible- a máximos históricos. De alargarse, este encarecimiento podría agravarse. En este contexto, cambiar los hábitos de conducción permite ahorrar entre un 10 por ciento y un 34 por ciento de carburante.

Según el comparador de seguros de coche Acierto.com, en condiciones optimizadas, el ahorro puede alcanzar entre el 50 por ciento y el 57 por ciento, aunque en la práctica es menor.

Las principales medidas pasan por evitar marchas cortas a baja velocidad, reducir trayectos cortos (en los primeros minutos el consumo puede duplicarse), conducir con suavidad y mantener una velocidad constante.

Además, el uso de sistemas inteligentes reduce el consumo hasta un 10 por ciento adicional.

Otras acciones como apagar el motor en paradas superiores a un minuto o utilizar el freno motor también contribuyen al ahorro.

Teniendo en cuenta que el gasto medio en gasolina en España se sitúa entre 1.100 y 1.500 euros al año, estaríamos hablando de hasta 855 euros (condiciones optimizadas).

Los datos que maneja Acierto.com también indican que el mantenimiento del coche es clave a la hora de ahorrar combustible.

Un vehículo en buenas condiciones puede reducir el consumo entre un 10 por ciento y un 25 por ciento.

Factores como la presión de los neumáticos, el estado del filtro de aire, las bujías o el sistema de inyección influyen directamente en el gasto de combustible.

Circular con 0,5 bares menos en los neumáticos incrementa el consumo un 2 por ciento en ciudad y un 4 por ciento en carretera.

Unos neumáticos adecuados permiten ahorrar hasta un 4 por ciento, mientras que un filtro de aire en buen estado puede reducir el consumo hasta un 10 por ciento en vehículos antiguos.

El ahorro total derivado de un correcto mantenimiento puede alcanzar los 400 euros.

Por desgracia y según reiterados informes de Acierto.com, el mantenimiento continúa siendo, año tras año, una de las asignaturas pendientes de los españoles.

¿Los motivos? La falta de tiempo y el precio (para el 27 % y el 19 %, respectivamente). Tal es así que la mitad de los conductores solo lleva el coche al taller si detecta algún problema y entre el 20 y el 25 por ciento no realiza las revisiones estipuladas por el fabricante.

Esto no solo incrementa el riesgo de accidente, sino también de avería (los vehículos sin mantenimiento regular tienen un 42 % más de averías).

Y la asistencia en carretera acapara dos de cada cinco atenciones y representa el 40,27 % de los siniestros que reciben las aseguradoras.

Otros factores

El consumo también depende del entorno de conducción.

En ciudad es entre un 20 por ciento y un 40 por ciento superior al de autopista y puede aumentar hasta un 50 por ciento en tráfico intenso.

Y la planificación y duración también son importantes: alargar diez minutos un trayecto de una hora incrementa el gasto hasta un 14 por ciento.

Reducir peso innecesario, por su parte, permite ahorrar entre un 2 por ciento y un 3 por ciento.

Y en ciudad resulta más eficiente circular con las ventanas abiertas, mientras que en autopista conviene usar aire acondicionado, con un ahorro potencial de hasta 300 euros anuales.