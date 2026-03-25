El PP urge al Gobierno a ejecutar conexiones ferroviarias que precisa la provincia de Soria

Miércoles, 25 Marzo 2026 17:12

La senadora del PP por Soria, Cristina Rubio, ha exigido hoy al Gobierno que “emprenda con la mayor celeridad la ejecución de las conexiones ferroviarias que precisa la provincia de Soria, para su desarrollo futuro y al objeto de revertir los efectos del proceso despoblatorio”.

Rubio se ha pronunciado así, en la moción del PP, que ha sido aprobada con el voto en contra del PSOE, en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado.

La moción del PP pide al Gobierno acometer “la proyectada conexión Soria-Castejón”, también “la mejora real de la única línea existente en la actualidad (Soria-Torralba), que incluyan la electrificación del tramo y que permitan reducciones sensibles del tiempo de viaje, así como el incremento de las frecuencias”.

Rubio ha denunciado que en Soria “llevamos años de estudios, informes y promesas, sin ninguna solución para Soria. Soria no puede esperar. Necesitamos vías de comunicación que potencien nuestra posición estratégica y ayuden a revertir la situación actual de despoblación”

Pero para ello “necesitamos algo más que anuncios, necesitamos algo más qué estudios; necesitamos voluntad política, interés por nuestra provincia y un compromiso real con la provincia de Soria”.

La senadora popular ha expuesto que Soria sigue estando en un lugar “estratégico como un nudo ferroviario fundamental en el interior de la península”, pero de ser un punto de referencia clave en el tráfico ferroviario a “convertirnos en una estación muerta, como consecuencia directa de decisiones políticas y prioridades que respondían únicamente a criterios económicos cortoplacistas”.

En este sentido ha denunciado la “desatención continuada en el mantenimiento de las vías y una política que dista mucho de ser un elemento vertebrador del territorio, que nos ha conducido a una realidad desoladora. Hoy, por Soria no pasa un solo tren”.

“Necesitamos estar conectados, porque esto supone para mi provincia mucho más que romper el aislamiento geográfico y como herramienta de competitividad vital para nuestras empresas”, ha apostillado.

Rubio ha puesto de manifiesto que el Gobierno de España afirma que su política ferroviaria para 2026 “tiene como objetivo convertir el tren en el eje vertebrador de la movilidad sostenible, pero esto es solo un eslogan”.

Ha recordado que, desde el uno de abril del 2025, “Soria es la única provincia de España sin servicio ferroviario, la única línea que nos conectaba a Madrid fue cerrada por obras y se nos dijo que abriría en diciembre del 25, luego, que abriría en marzo del 26, y lo último que sabemos, según ADIF, está previsto para el segundo trimestre de este mismo año. Ya lo veremos”.

“En cuanto a la Soria-Castejón, lo encontramos es todavía mucho más grave anuncios que se repiten, que crean expectativas y proyectos que nunca pueden llegar en 2018”, ha resaltado Rubio.