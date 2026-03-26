CSIF reclama reforzar plantillas para proceso de regularización de inmigrantes

Jueves, 26 Marzo 2026 07:29

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su preocupación ante el inminente comienzo del proceso de regularización de inmigrantes, y exigimos el refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la Administración.

Este proceso está previsto que se desarrolle entre el 1 de abril y el 30 de junio.

Tras reuniones realizadas en diferentes departamentos, el Gobierno señala que se espera entre medio millón y un millón de solicitudes y aún no nos han aclarado el refuerzo de plantillas ni si se va a contar con la participación de alguna empresa pública, como ha sucedido en otras ocasiones.

CSIF ha lamentado la posibilidad de que el Gobierno opte por una externalización del servicio público.

En todo caso, el sindicato entiende que es fundamental anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados públicos como al conjunto de la ciudadanía.

Además, se debe compensar el esfuerzo adicional realizado por las/os empleados públicos.

CSIF ha iniciado la negociación de la Oferta Pública de Empleo para este año y ha exigido el refuerzo de plantillas dado que se requerirá personal tanto para el proceso de regularización como posteriormente para gestionar subsidios y trámites administrativos en ámbitos deficitarios de personal (SEPE, Seguridad Social, Política Territorial e Interior, entre otros).

En el ámbito del Ministerio del Interior, el proceso de regularización ya está teniendo un impacto directo en la carga de trabajo de las/os empleados públicos encargados de la expedición de documentación, con un aumento de la demanda y en consecuencia situaciones de saturación en las oficinas.

Esta situación se va a agravar a partir del 1 de abril.

Solicitudes telemáticas, oficinas de Correos, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Seguridad Social y Oficinas de Extranjería

Según las primeras informaciones recabadas por CSIF en reuniones con los diferentes departamentos, el proceso constará de 2 fases: recogida de solicitudes con documentación y tramitación y resolución del expediente, que realizará de manera exclusiva la Unidad de Tramitación de Expedientes (centralizada en Vigo).

El grueso de las solicitudes presenciales se realizará previsiblemente en las oficinas de Correos (aunque todavía no se ha firmado el acuerdo con la entidad, ni se ha informado a los trabajadores sobre procedimiento y condiciones); delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, oficinas de extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social (1 por provincia, salvo Madrid y Barcelona que se abrirán 3 y 2, respectivamente, en Alicante, Murcia, Málaga y Valencia.

También se prevén solicitudes telemáticas, aunque desde CSIF advertimos de que pueden generarse problemas en la identificación de solicitantes y que obviamente carezcan de certificado digital.

Por este motivo, se prevé la colaboración de organizaciones sindicales, ONGs, graduados sociales y abogados, que actuarían como intermediarios.

El personal recogerá y escaneará la documentación, comprobando nombre y apellidos, nacionalidad y número de identificación a través de un programa diseñado para tal efecto.

En el caso de la Seguridad Social, la participación será voluntaria retribuyéndose con 25 euros la hora (35 euros los coordinadores).

Por su parte, la mayoría de las oficinas de extranjería quedarán excluidas de la recepción de solicitudes (10 oficinas aún por determinar), ante el asombro de la plantilla de estos centros de trabajo. En el departamento de Política Territorial aún desconocen cuántos expedientes se tramitarán, ni la carga de trabajo, ni si lo realizará personal interino, laboral o personal en trabajo a distancia.

Además, se da la circunstancia de que un año después del proceso, este personal será el encargado de renovar los permisos, lo que no tiene mucho sentido. Desde Política Territorial se rechaza la posibilidad de que se externalice este trabajo en una empresa pública dado, ante los datos sensibles que se van a tramitar, esta labor debería de estar supervisado por personal funcionario.