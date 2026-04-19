El acceso a la vivienda en grandes núcleos urbanos, por las nubes

Domingo, 19 Abril 2026 09:55

El barómetro de Tensión Inmobiliaria de iAhorro, elaborado con datos de 65 ciudades españolas del segundo semestre de 2025, sitúa el acceso a la compra de vivienda en niveles especialmente exigentes en los grandes núcleos urbanos.

La firma señala que, con un salario medio neto mensual de unos 1.880 euros según los últimos datos disponibles del INE para 2024, adquirir un piso en varias capitales requiere ingresos que duplican o incluso triplican esa referencia.

San Sebastián lidera la tensión inmobiliaria con 97,49 puntos, un precio medio de vivienda de 576.700 euros y salario necesario de 5.642 euros netos mensuales.

Las cinco ciudades más tensionadas (San Sebastián, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao) exigen salarios para compra de vivienda claramente superiores a la media nacional y regional.

Un mayor stock de viviendas en venta en grandes polos urbanos como Barcelona (12,6 viviendas/1.000 habitantes) no reduce significativamente la tensión debido a la persistencia de precios elevados y fuerte demanda.

El último Barómetro de Tensión Inmobiliaria elaborado por el comparador y asesor hipotecario iAhorro, tras analizar los datos del segundo semestre de 2025, constata el gran desequilibrio que existe entre oferta de vivienda, precios de los inmuebles a la venta e ingresos necesarios.

Concretamente, en este periodo, ciudades como San Sebastián han elevado su índice hasta los 97,49 puntos sobre 100, mientras Madrid y Barcelona ya superan los 80 puntos de tensión.

Además, el salario necesario para adquirir una vivienda estándar de unos 100 metros cuadrados se sitúa en 5.642 euros netos mensuales en el caso de la ciudad donostiarra y se sitúa en 4.624 euros en la capital, cifras que superan ampliamente el salario medio nacional.

Encabeza la clasificación San Sebastián, que alcanza los 97,49 puntos sobre 100, muy cerca del máximo teórico del indicador.

El precio medio de una vivienda estándar de 100 metros cuadrados se sitúa en 576.700 euros, lo que obliga a contar con 5.642 euros netos mensuales para no superar el 35% de endeudamiento recomendado.

En la práctica, esto supone triplicar el salario medio nacional, que según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, se sitúa en torno a 1.880 euros netos al mes, una referencia que ayuda a dimensionar la magnitud del esfuerzo exigido.

En segunda posición se sitúa Madrid, con 82,82 puntos, tras aumentar más de 3,6 puntos desde julio. Comprar una vivienda tipo en la capital (472.600 euros de media) exige alrededor de 4.623 euros netos mensuales, más del doble de los ingresos medios en España.

Muy cerca aparece Barcelona, que cierra el semestre con 80,72 puntos. El precio medio de una vivienda estándar alcanza los 465.700 euros, y el salario necesario ronda los 4.556 euros netos al mes, manteniéndose también muy por encima de la capacidad adquisitiva media.

En cuarta posición figura Palma de Mallorca, con 75,04 puntos, mientras que Bilbao completa el top cinco con 63,39 puntos.

Aunque con menor intensidad que las tres primeras, ambas ciudades presentan niveles de exigencia claramente superiores a la media de las 65 ciudades analizadas.

En el lado opuesto del ranking se sitúan varias ciudades, entre ellas algunas capitales de provincia del interior peninsular y otros mercados secundarios que presentan los niveles de tensión inmobiliaria más reducidos del país.

Entre ellas destacan Cartagena, Jaén, Lérida, Cuenca y Elche, donde el precio de la vivienda y el esfuerzo financiero necesario para comprar se mantienen todavía mucho más moderados que en las grandes capitales.

En Cartagena, el precio medio de una vivienda estándar de 100 metros cuadrados se sitúa en torno a 113.300 euros, lo que implica una cuota hipotecaria media cercana a los 388 euros mensuales y unos ingresos necesarios de aproximadamente 1.108 euros netos al mes, lo que supone un 58,94% del salario medio nacional que ofrece el INE en sus últimas estadísticas.