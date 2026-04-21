El CSB de Primera División masculina suma nueva victoria en casa

Martes, 21 Abril 2026 09:38

El CSB Décimas ha ganado en la vigésimo cuarta jornada de la Liga Regular de Primera División masculina (100-64 ) al Eldana CB.

Nuevo partido de liga en casa el disputado por los sorianos y con tan solo dos semanas para terminar la competición.

El equipo del CSB Décimas controló el partido de principio a fin gracias a una gran defensa, el acierto exterior y no bajar los brazos en los momentos complicados buscando siempre el mantener la distancia en el marcador.

Una gran salida por parte de los locales dieron las primeras ventajas para los chicos de negro gracias a un gran trabajo de equipo.

El paso por los vestuarios trajo una mala salida e hizo que el equipo visitante (con un 0 - 9 de parcial en tres minutos) se volviera a meter en partido llegando a estar a sólo 8 puntos por debajo (48 - 40).

Tras un tiempo muerto local que sirvió para corregir ciertos errores, el equipo del CSB fue capaz de ampliar nuevamente la distancia en el marcador hasta el 100 a 64 final.

El CSB Décimas e verá las caras con el Caja Rural RDL el próximo ¡domingo 26 de abril en el pabellón de Villacelama a las 12:35 horas.