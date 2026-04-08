El Club de Golf Soria acoge primer Campeonato Match Play Sub 18 Masculino de Castilla y León

Miércoles, 08 Abril 2026 08:14

El Club de Golf Soria será el escenario el próximo fin de semana, días 11 y 12 de abril, de la celebración del I Campeonato Match Play Sub 18 Masculino de Castilla y León, en el que además estará representado por dos de sus jugadores, Enzo Jiménez y Miguel López.

El torneo cuenta con la colaboración de la Diputación de Soria.

Este Campeonato Match Play Sub 18 Masculino nace como prueba preparatoria del Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub 18 Masculino y se desarrollará bajo el sistema de juego de 9 hoyos Match Play Scratch.

En la primera fase, se establecerán 4 grupos de 4 jugadores que, bajo la modalidad Match Play a 9 Hoyos, jugarán una liguilla entre ellos.

En la segunda fase (semifinales y final), se establecerá un cuadro según el acumulado de puntos de la primera fase, y cada cuadro jugará por las posiciones del 1º al 4º (grupo A, con los primeros clasificados de cada grupo de la primera fase), del 5º al 8º (grupo B, con los segundos clasificados), del 9º al 12º (C, con los terceros) y del 13º al 16º (D, con los cuartos).

En semifinales y finales se jugará bajo la modalidad Match Play a 9 hoyos.