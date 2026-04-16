La Junta imparte formación en competencias digitales para sector turístico de Castilla y Leon

Jueves, 16 Abril 2026 08:00

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha destinado 844.000 euros para desarrollar cursos gratuitos de formación en competencias digitales para el sector turístico de Castilla y León durante los meses de abril y mayo. La digitalización es uno de los elementos estratégicos para la modernización del sector y para la mejora de su competitividad.

El objeto de los cursos de formación en competencias digitales para el sector turístico de Castilla y León, organizados por itinerarios, es reforzar estas competencias, ya que la digitalización es uno de los elementos estratégicos para la modernización del sector y para la mejora de su competitividad.

En este sentido, la digitalización es clave para seguir atrayendo a turistas cada vez más acostumbrados al uso de la tecnología para sus gestiones diarias y con estancias de mayor valor añadido. Además, es uno de los ámbitos donde el margen de mejora es más amplio.

Los destinatarios son personas vinculadas al turismo de Castilla y León: emprendedores, empresarios o empleados de las empresas del sector, incluidos los autónomos, trabajadores fijos discontinuos, empleados públicos, así como desempleados que hayan trabajado en el sector, jóvenes de entre 18 y 35 años, y estudiantes de alguna rama relacionada con inquietudes por actualizar y reciclar sus conocimientos, que podrán acceder a aquellos cursos correspondientes al ámbito en el que trabajan, han trabajado o han manifestado su interés.

La modalidad es online y se tomará como punto de partida el marco de competencias DigComp 2.2.

Las acciones formativas tendrán una duración mínima de 150 horas y el objetivo es formar a un mínimo de 677 alumnos con 85 módulo formativos.

Esta iniciativa tiene su origen en el Plan de Competencias Digitales en Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Jornadas informativas

Con el objetivo de ofrecer una explicación detallada del desarrollo de los cursos, las empresas adjudicatarias van a realizar jornadas informativas esta semana en Burgos, en Zamora y en Valladolid.

Desde 2015, España ostenta el título del país más competitivo del mundo en turismo, según el World Economic Forum.

El objetivo de este contrato es mantener ese liderazgo, incorporando las necesarias transformaciones del modelo, persiguiendo la modernización del sector turístico desde una perspectiva integral, incluyendo diferentes ámbitos estratégicos de actuación, entre ellos, la transformación digital.