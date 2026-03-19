El ciclo de encuentros para el feminismo consolida en Soria su carácter de política pública

Jueves, 19 Marzo 2026 14:26

El Ayuntamiento de Soria ha resaltado que el ciclo de encuentros para el feminismo consolida su carácter de política pública con más de mil participantes y nuevas actividades hasta junio. El ciclo retomará su actividad el 27 de marzo con la conferencia “Racismo cotidiano con perspectiva de género” con Lucía Asué Mbomío.

La concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo, ha presentado el balance y la programación del ciclo de encuentros para el feminismo, una iniciativa municipal que se desarrolla de forma continuada entre los meses de noviembre y junio y que alcanza este año su sexta edición.

Tras la primera fase, el próximo 27 de marzo se retoma la actividad con Lucía Asué Mbomío como nombre propio.

Durante su intervención, la concejala ha subrayado que este programa no constituye una actividad cultural aislada, sino una herramienta de política pública feminista y de pedagogía colectiva orientada a construir una ciudadanía más crítica y comprometida con la igualdad.

La continuidad del proyecto, que ya piensa en su crecimiento futuro, evidencia —según ha señalado— la consolidación de un espacio estable de pensamiento, debate, escucha y transformación social desde el feminismo.

El ciclo se ha convertido además en un referente a nivel estatal al reunir a especialistas, creadoras y activistas que, junto a la participación activa del público, han contribuido a generar entornos seguros de reflexión sobre las realidades que afectan a las mujeres.

Gonzalo ha agradecido especialmente la implicación de las personas asistentes, cuyo retorno y aportaciones han permitido diseñar una programación conectada con las demandas sociales.

Racismo y feminismo interseccional, eje de la próxima conferencia

Tras abordar en los últimos meses cuestiones como la situación de las mujeres en Palestina, el aborto, la violencia de género, la pornografía o la prostitución, el ciclo retoma su actividad con una nueva conferencia centrada en el racismo cotidiano con perspectiva de género.

La escritora y periodista Lucía Asué Mbomío será la encargada de abrir esta nueva etapa con una intervención que analizará las violencias interseccionales que afectan a las mujeres racializadas.

Considerada una de las voces más relevantes en España sobre esta materia, su trabajo aborda fenómenos como la exotización, la hipersexualización o la presunción de no pertenencia, entendidos no como hechos puntuales sino como estructuras que configuran un clima social.

La charla “Racismo cotidiano con perspectiva de género” se celebrará el viernes 27 de marzo a las 19.30 horas en el Espacio Feminista Concha de Marco.

La programación continuará el sábado 28 de marzo, de 11.00 a 13.30 horas, con el taller “Herramientas para detectar y prevenir el racismo en el ámbito educativo”, también a cargo de Mbomío y dirigido tanto a profesionales de la enseñanza como a familias y agentes de la educación no formal.

Programación hasta junio

En abril participará la autora y actriz Elisabeth Justicia con la conferencia “Dominga habla sola: ¿Demasiado mayor para qué? La edad como frontera inventada”, prevista el viernes 10 de abril a las 19.30 horas en el Espacio Feminista Concha de Marco.

Al día siguiente, el sábado 11 de abril de 11.00 a 13.00 horas, desarrollará el taller participativo “Dominga habla sola: Más sabias que antes, más libres que nunca”, centrado en la reflexión sobre el edadismo y el empoderamiento en todas las etapas de la vida.

El ciclo continuará en mayo con la conferencia “Los mapas del poder”, a cargo de la periodista y escritora Nuria Varela, que tendrá lugar el viernes 15 de mayo a las 19.30 horas en el Espacio Feminista Concha de Marco.

Ese mismo mes se celebrará el taller de danza creativa “Duero, un río de danza. Danza en la naturaleza”, dirigido por Henar Fuentetaja, el sábado 16 de mayo de 11.00 a 13.00 horas en el entorno del río Duero.

La programación concluirá en junio con la propuesta educativa de danza-teatro “Pols”, de la coreógrafa Pepa Cases, prevista los días 2 y 3 de junio en horario escolar en la Plaza de las Mujeres, con la participación del alumnado de centros educativos de la ciudad.

Balance de participación

Desde el inicio de esta edición en noviembre, las conferencias, talleres y actividades escénicas han reunido a más de 1.000 participantes, lo que confirma el interés social creciente por los contenidos feministas y refuerza la apuesta municipal por mantener y ampliar estos espacios de encuentro.

La concejala ha subrayado el impacto transformador del ciclo tanto a nivel individual como colectivo, al generar aprendizajes, cuestionamientos y debates que contribuyen a avanzar hacia una sociedad más igualitaria.