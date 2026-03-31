Urgen pacto de Estado para impulsar relevo generacional en trabajadores autónomos

Martes, 31 Marzo 2026 17:06

La Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA) ha urgido un pacto de Estado para impulsar el relevo generacional en el colectivo ante la jubilación, en los próximos cinco años, de uno cada seis profesionales por cuenta propia en nuestro país.

Más de 600.000 personas trabajadoras autónomas se jubilarán en los próximos cinco años, lo que supone casi 1 de cada 6 profesionales por cuenta propia en nuestro país.

Sin un relevo generacional efectivo, miles de negocios, muchos de ellos en zonas rurales, podrían desaparecer, poniendo en peligro empleo, actividad económica y la cohesión territorial.



La falta de relevo generacional no solo amenaza al trabajo autónomo, sino al conjunto del sistema productivo.

Sectores esenciales, oficios tradicionales y pequeñas empresas familiares se encuentran al borde de la desaparición ante la falta de incorporación de nuevas generaciones.

Este escenario agravaría problemas ya estructurales como la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de servicios en amplias zonas del territorio.



Ante esta situación, UPTA España ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad del trabajo autónomo mediante la celebración del II Congreso Nacional de Relevo Generacional, que tendrá lugar los días 14 y 15 de abril en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).



Este encuentro, continuación del celebrado en Lebrija en 2025, se consolida como un espacio clave para avanzar en soluciones reales que permitan garantizar la continuidad de los negocios, el empleo y la actividad económica en España.



Durante las jornadas, responsables públicos, expertos, organizaciones sociales y personas trabajadoras autónomas abordarán los principales retos del relevo generacional, la transmisión de negocios y la necesidad de construir un modelo sostenible que permita garantizar el futuro del trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena.



En esta edición, además, se pondrá el foco en el papel estratégico de la Formación Profesional y en el emprendimiento de personas extranjeras, como herramientas fundamentales para generar oportunidades, atraer talento y facilitar la continuidad de miles de actividades económicas.



Para Eduardo Abad, presidente de UPTA España, “el relevo generacional no puede seguir ignorándose. Estamos ante una emergencia económica y social que requiere una respuesta inmediata y coordinada. Si no actuamos ahora, perderemos una parte esencial de nuestro tejido productivo en los próximos años. Desde UPTA, reclamamos un gran pacto de Estado por el relevo generacional, que sitúe esta cuestión como una prioridad estratégica del país y articule medidas eficaces para garantizar la continuidad de miles de negocios”.



