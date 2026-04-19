La Real Sociedad, en la tanda de penaltis, nuevo campeón de la Copa del Rey

Domingo, 19 Abril 2026 07:24

La Real Sociedad se ha coronado campeón de la Copa del Rey, tras ganar al Atlético de Madrid, en la tanda de penaltis, tras empate a dos en el tiempo reglamentario.

En un estadio de La Cartuja a rebosar con cerca de 70.000 almas rugiendo desde una hora antes del mismo, Atlético de Madrid y Real Sociedad buscaban recuperar el trono del torneo del KO.

El último título copero de los rojiblancos previo a esta final databa de mayo de 2013, cuando se impusieron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, la Real Sociedad quería repetir el éxito logrado hace cinco años en este mismo escenario, cuando vencieron al Athletic Club.

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El partido no pudo empezar mejor para los intereses de la Real Sociedad.

A los 14 segundos, el internacional español Ander Barrentexea remataba al fondo de la red un centro servido por Guedes desde banda izquierda.

Tras unos primeros instantes de estupor, el Atlético despertaba de su letargo en busca del tanto de la igualada, pero la Real respondía con una velocidad vertiginosa cada vez que se hacía con el balón.

Julián probó fortuna y Barrene buscó el doblete, pero Marrero y Musso no se dejaron sorprender.

En el 18', Ademola Lookman definió a la perfección un balón de Griezmann para batir a Marrero con un tiro raso muy ajustado al palo. La hinchada rojiblanca rompía con un grito unánime festejando el empate.

Como si del principio de acción y reacción se tratara, la Real Sociedad dispuso de dos nuevas oportunidades, en botas de Guedes y Soler, para recuperar la ventaja en el marcador, pero un impetuoso Marc Pubill desbarató sendas intentonas realistas.

Cuando el tiempo de descanso acechaba, Javier Alberola decretó penalti a favor de los vascos después de que Musso golpease a Gonçalo Guedes dentro del área. Oyarzabal, casi infalible desde los once metros, batió al argentino y devolvió el liderazgo a los suyos.

La segunda mitad arrancaba con dominio atlético, pero una Real Sociedad muy sólida en defensa impedía a los de Simeone acercarse con peligro a la portería de Marrero.

Turrientes lo probó en el 58' y, acto seguido, Llorente hizo lo propio, ambos sin éxito.

La tensión propia de una final por un título se palpaba en las gradas de La Cartuja como en el verde. Inmersos en los últimos diez minutos, la insistencia colchonera dio sus frutos: Julián Alvarez, que recibió un balón de Almada en el vértice del área, conectó un potentísimo disparo ante el que nada pudo hacer Marrero. El Atlético igualaba la contienda y, lejos de conformase, se lanzaba al ataque.

La recta final del tiempo reglamentario se convirtió en un asedio rojiblanco. Baena, que no supo aprovechar un centro medido de Llorente, Sørloth, con un cabezazo que se marchó por poco, y Cardoso, que cruzó demasiado el balón ante al portero realista, estuvieron a punto de decantar la balanza en favor de los madrileños. En el último instante de los cinco minutos que el árbitro había añadido, Marcos Llorente disparó desde muy lejos y su remate no obtuvo el premio del gol por muy pocos centímetros. Javier Alberola señalaba el final del partido y la final se marchaba a la prórroga.

Ya en el tiempo suplementario, la Real Sociedad protagonizó las primeras grandes ocasiones.

Llorente, providencial al cruce, arrebató el balón a Óskarsson cuando el islandés ya encaraba la portería atlética.

Poco después, entre Musso y Nico González negaron el gol a Soler, Aihen, Sučić y Óskarsson en una concatenación de disparos txuri-urdinak.

El Atlético no se quedó atrás y, por mediación de Julián, estrelló un balón en la escuadra tras dibujar una parábola casi perfecta.

Transcurrido sin novedad el segundo período de la prórroga, la final se decidiría desde el punto de penalti.

El Atlético de Madrid, que fue el primero en lanzar desde los once metros, vio cómo Unai Marrero detenía los lanzamientos de Sørloth y Julián Alvarez.

Soler, no falló para los donostiarras, pero Musso adivinó las intenciones de Óskarsson y mantuvo con vida a los suyos.

Nico, Almada y Baena acertaron ante Marrero, mientras que Sučić y Aihen Muñoz anotaron sus lanzamientos.

Toda la presión recaía sobre los hombros de un Pablo Marín que se encontraba a once metros de la eternidad txuri-urdin.

El logroñés, impertérrito, se coronó ante los suyos y conquistó la Copa del Rey Mapfre para la Real Sociedad ante la fiesta donostiarra en las gradas de La Cartuja.