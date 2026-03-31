La Junta prorroga medidas de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa

Martes, 31 Marzo 2026 09:29

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado hoy una nueva resolución que prorroga las actuales medidas de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo siempre y cuando se mantenga la situación epidemiológica actual.

Se mantiene la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados (incluidos los nacionales) y cualquier evento de animales de la especie bovina con la obligación de realizar las tareas de limpieza y desinfección reglamentarias, así como la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones.

También continúan el resto de las medidas vigentes para todas las explotaciones, entre ellas, la obligación de desinfectar los vehículos de transporte de animales de las diferentes especies con carácter previo a la salida de la explotación ganadera con destino a vida.

Igualmente, en los casos de explotaciones de Castilla y León que reciban animales procedentes de zonas consideradas de riesgo (áreas donde ya se ha vacunado y se puede autorizar la salida de animales) serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial y la desinsectación de todos los bovinos presentes en la explotación.

Desde la Junta de Castilla y León se ha insistido en un comunicado en la importancia de que titulares de explotaciones, operadores y transportistas refuercen las medidas de bioseguridad, mantengan un control riguroso de los registros de entradas y salidas y extremen la vigilancia sobre el estado sanitario de los animales. Asimismo, se recuerda la obligación de comunicar de inmediato cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) es una enfermedad vírica cuya transmisión se produce principalmente a través de insectos vectores. No supone riesgo para las personas, ni por contacto directo con los animales ni por el consumo de productos de origen animal.