La Junta aprueba calendario de fiestas laborales para 2027 en Castilla y León

Jueves, 26 Marzo 2026 12:34

El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado hoy luz verde al decreto que establece las doce jornadas festivas de ámbito autonómico para el próximo año, que presenta, como novedad destacada, el traslado al lunes 16 de agosto de la fiesta de la Asunción de la Virgen al coincidir en domingo.

El calendario aprobado responde a las necesidades del sistema productivo y a las demandas sociales existentes, respetando las fiestas tradicionales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La tramitación del Decreto ha seguido el procedimiento establecido en la legislación vigente, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo; ha contado con el respaldo unánime de los agentes económicos y sociales en el Consejo Regional del Trabajo; ha cumplido con los preceptivos trámites de participación, audiencia e información pública, sin que se haya recibido ningún tipo de alegación o sugerencia; y está avalado por todos los informes técnicos favorables.

A estas doce fechas se sumarán las dos fiestas de carácter local que determine cada ayuntamiento para su respectivo municipio.

Las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable en Castilla y León para el año 2027 serán las siguientes:

1 de enero: Año Nuevo.

6 de enero: Epifanía del Señor.

25 de marzo: Jueves Santo.

26 de marzo: Viernes Santo.

23 de abril: Fiesta de la Comunidad Autónoma.

1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

15 de agosto: Asunción de la Virgen (trasladado al lunes 16 de agosto).

12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre: Todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Natividad del Señor.